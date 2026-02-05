رئیس اقلیم کوردستان در دیدار با وزیر خارجه‌ی فرانسه، از نقش پاریس در آتش‌بس سوریه قدردانی کرد

1 ساعت پیش

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، شامگاه پنج‌شنبه ۵ فوریه ۲۰۲۶ (۱۶ بهمن ۱۴۰۴) پس از دیدار با ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه‌ی فرانسه، در یک نشست خبری مشترک جزئیات گفت‌وگوهای انجام‌شده را تشریح کرد و بر گسترش همکاری‌های راهبردی میان اربیل و پاریس تأکید نمود.

او اعلام کرد در این دیدار، تحولات سیاسی عراق و اقلیم کوردستان مورد بررسی قرار گرفته و از «دوستی دیرینه» و حمایت‌های مستمر فرانسه از مردم کوردستان قدردانی شده است. بارزانی گفت مردم کوردستان «مواضع و حمایت‌های امانوئل مکرون و فرانسه» را هرگز فراموش نخواهند کرد؛ حمایتی که به گفته‌ی او در دفاع از حقوق قانونی اقلیم کوردستان نمود داشته است.

به گفته‌ی رئیس اقلیم کوردستان، بخش مهمی از گفت‌وگوها به وضعیت سوریه اختصاص داشته است. او نقش فرانسه را در کمک به برقراری آتش‌بس و آغاز گفت‌وگو میان دولت دمشق و نیروهای سوریه‌ی دموکرات (هَسَدَ) «مثبت و مسئولانه» توصیف کرد.

نچیروان بارزانی با اشاره به دیدگاه مشترک دو طرف درباره آینده‌ی سوریه گفت ثبات این کشور اهمیت اساسی دارد و باید سوریه‌ای یکپارچه شکل گیرد که در آن حقوق کوردها و همه‌ی مؤلفه‌ها به‌صورت قانونی تضمین شود. او تأکید کرد اجرای توافق میان دمشق و هَسَدَ باید با نظارت بین‌المللی همراه باشد.

بارزانی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت امنیتی منطقه پرداخت و گفت دو طرف بر این باورند که داعش همچنان تهدیدی واقعی برای امنیت منطقه به‌شمار می‌رود. به همین دلیل، مأموریت نیروهای ائتلاف بین‌المللی در مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی باید ادامه یابد.

او در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و جلوگیری از گسترش تنش‌ها، گفت همه‌ی مشکلات باید از مسیر گفت‌وگو و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل شوند.

ژان‌نوئل بارو در چارچوب یک سفر دیپلماتیک به خاورمیانه به سوریه، عراق و اقلیم کوردستان سفر کرده است. هدف این سفر، بررسی روند توافق میان دمشق و هَسَدَ و همچنین پیگیری برخی مسائل امنیتی و منطقه‌ای اعلام شده است.