نچیروان بارزانی در اربیل با مظلوم عبدی دیدار کرد
رئیس اقلیم کوردستان و فرماندهی کل نیروهای سوریهی دموکرات دربارەی وضعیت روژآوا و توافق دمشق–هَسَدَ گفتوگو کردند
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه ۵ فوریه ۲۰۲۶ (۱۶ بهمن ۱۴۰۴) همزمان با ورود وزیر خارجهی فرانسه بە اقلیم کوردستان، در اربیل با مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریهی دموکرات (هَسَدَ)، و هیئت همراه دیدار کرد.
در این دیدار، دو طرف دربارهی وضعیت غرب کوردستان و تحولات کلی سوریه تبادل نظر کردند. یکی از محورهای اصلی گفتوگوها، بررسی روند توافق میان دولت دمشق و نیروهای سوریهی دموکرات بود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، در این نشست بهطور ویژه جزئیات توافق میان دمشق و هَسَدَ مورد بحث قرار گرفته و دیدگاهها دربارهی آیندهی مناطق کوردستانی سوریه و چگونگی تضمین ثبات در این مناطق بررسی شد.
همچنین قرار است روز جمعه، مظلوم عبدی با ژاننوئل بارو، وزیر امور خارجهی فرانسه، دیدار کند. منابع آگاه گفتهاند محور اصلی این دیدار نیز بررسی روند توافق میان هَسَدَ و دمشق خواهد بود.
شامگاه پنجشنبه، ژاننوئل بارو در چارچوب سفر منطقهای خود از طریق فرودگاه بینالمللی اربیل وارد پایتخت اقلیم کوردستان شد.
بر اساس برنامهی اعلامشده، وزیر امور خارجهی فرانسه قرار است در ادامهی این سفر با پرزیدنت مسعود بارزانی و مظلوم عبدی دیدار کند. توسعهی روابط دوجانبه میان پاریس و اربیل و نیز بررسی تحولات سوریه و جزئیات توافق میان دمشق و هَسَدَ، از محورهای اصلی این گفتوگوها عنوان شده است.