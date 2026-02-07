آمریکا از توافقهای تازه میان عربستان و سوریه استقبال کرد
نمایندهی آمریکا در سوریه: همکاریهای جدید ریاض و دمشق میتواند به بازسازی سوریه و ثبات منطقهای کمک کند
نمایندهی ایالات متحده آمریکا در سوریه از توافقهای تازه اعلامشده میان عربستان سعودی و سوریه استقبال کرد و آنها را گامی مؤثر در مسیر بازسازی سوریه و تقویت ثبات منطقهای دانست.
تام باراک روز شنبه ۷ فوریه ۲۰۲۶ (۱۸ بهمن ۱۴۰۴) در پیامی اعلام کرد توافقهای سرمایهگذاری اعلامشده در این هفته میان ریاض و دمشق میتواند نقش مهمی در روند بازسازی سوریه ایفا کند.
وی به ایجاد مشارکت راهبردی در حوزههای هوانوردی، زیرساخت و ارتباطات اشاره کرد و گفت این همکاریها به شکل مؤثری از تلاشهای بازسازی سوریه حمایت خواهد کرد.
باراک همچنین با اشاره به سیاست کاخ سفید گفت همانگونه که رئیسجمهور آمریکا تأکید کرده، بهترین راه دستیابی به ثبات منطقهای آن است که کشورهای منطقه مسئولیت آیندهی خود را بر عهده بگیرند و این همکاریها در همین چارچوب ارزیابی میشود.
در چارچوب تلاشها برای عادیسازی روابط و بازسازی زیرساختهای آسیبدیدهی سوریه، عربستان و سوریه در دمشق چندین توافق مهم در حوزههای هوانوردی، سرمایهگذاری و ارتباطات امضا کردند.
به گفتهی مقامهای سوری، ۵ توافقنامه میان دو کشور به امضا رسیده است. از جمله پروژههای مهم، تأسیس یک شرکت هواپیمایی مشترک سوری–سعودی با نام «ناس سوریه» است که هدف آن تقویت ارتباطات هوایی و تسهیل گردشگری و تجارت منطقهای اعلام شده است.
همچنین توافقی برای اجرای پروژهای با عنوان «سیلک لینک» به ارزش ۱ میلیارد دلار امضا شده که بر توسعهی زیرساختهای ارتباطی و دیجیتال سوریه تمرکز دارد.