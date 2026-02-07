اموالی کە از راه فساد به دست آمده ب مردم سوریه بازگردانده می‌شود

2 ساعت پیش

فرانسه و سوریه در حال رایزنی برای انتقال دارایی‌های مصادره‌شده منسوب به رفعت اسد به پروژه‌های توسعه‌ای سوریه هستند.

روزنامه «نشنال» گزارش داد فرانسه و سوریه گفت‌وگوهایی را برای انتقال ۳۲ میلیون یورو از دارایی‌های مصادره‌شده در فرانسه آغاز کرده‌اند؛ دارایی‌هایی که متعلق به رفعت اسد، معاون پیشین رئیس‌جمهور سوریه، بوده است.

به گفته‌ی یک منبع دیپلماتیک فرانسوی، هدف از این طرح آن است که اموالی که از طریق فساد به دست آمده، به مردمی بازگردانده شود که از آن‌ها گرفته شده است. قرار است این منابع مالی در پروژه‌هایی با اثر مستقیم بر زندگی شهروندان سوری هزینه شود.

روند قضایی و فروش دارایی‌هااین مذاکرات هم‌زمان با سفر هیئتی سوری به ریاست مصطفی قاسم، معاون وزیر دادگستری، به پاریس آغاز شده و دو طرف امیدوارند تا پایان سال به توافق برسند.

دادگاه فرانسه در سال ۲۰۲۲ رفعت اسد را به اتهام فساد مالی و پول‌شویی محکوم کرده بود. دارایی‌های او در فرانسه حدود ۹۰ میلیون یورو برآورد شده بود. تاکنون نیز اموالی به ارزش ۴۷ میلیون یورو فروخته شده است. رفعت اسد اوایل امسال در سن ۸۸ سالگی درگذشت.