بر لزوم حمایت بین‌المللی از اقلیت‌ها تأکید گردید

2 ساعت پیش

«آنو جوهر»، وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات دولت اقلیم کوردستان، در جریان سفر رسمی خود به ایالات متحده با «دالیا ترکی»، مشاور ارشد وزارت امور خارجه‌ی آمریکا، دیدار کرد.

در این دیدار، وضعیت حفاظت و نمایندگی سیاسی مسیحیان در عراق و اقلیم کوردستان محور اصلی گفت‌وگو بود.

دو طرف همچنین درباره‌ی چالش‌های پیش‌روی اقلیت‌های دینی و قومی، به‌ویژه وضعیت ایزدی‌ها، تبادل نظر کردند. بر اهمیت آزادی دینی، حفاظت از حقوق اقلیت‌ها و تقویت فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز تأکید شد.

در این دیدار بر ضرورت تداوم گفت‌وگو میان طرف‌های ذی‌ربط برای دستیابی به راه‌حل‌های ریشه‌ای تأکید گردید. این در حالی است کە دولت اقلیم کوردستان همواره به‌عنوان محیطی امن برای تنوع دینی و قومی معرفی شده است.