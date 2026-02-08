انتقال اعضای زندانی داعش؛ کابوسی امنیتی بر سر عراق

انتقال اعضای زندانی داعش نگرانی‌های امنیتی گسترده‌ای را به دنبال دارد

6 ساعت پیش

عراق در چارچوب توافقات امنیتی، روند انتقال هزاران زندانی داعشی از سوریه را آغاز کرده است؛ اقدامی که با وجود تدابیر شدید، نگرانی‌های امنیتی گسترده‌ای را به دنبال دارد.

دولت عراق همچنان به روند انتقال بازداشت‌شدگان وابسته به سازمان تروریستی داعش از زندان‌های سوریه به داخل کشور ادامه می‌دهد. این اقدام در چارچوب توافق‌نامه‌ای پیشین میان بغداد، واشنگتن و ائتلاف بین‌المللی و با هدف جلوگیری از فرار این تروریست‌ها از زندان‌های سوریه صورت می‌گیرد؛ به‌ویژه پس از ناآرامی‌های اخیر در مناطق شمال شرقی سوریه که میزبان هزاران عضو این سازمان و خانواده‌هایشان است.

منابع امنیتی عراق گزارش داده‌اند که برخی از زندانیان در حین فرآیند انتقال، سربازان و نگهبانان امنیتی را تهدید کرده و گفته‌اند: «روزی شما را خواهیم کشت و از زندان فرار می‌کنیم.» این رفتار نشان‌دهنده‌ی تداوم روحیه‌ی خشونت‌طلبانه در میان اعضای این سازمان حتی در دوران اسارت است.

ماه گذشته، عراق رسماً با پذیرش هزاران زندانی داعشی که در زندان‌های تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) در شمال شرق سوریه نگهداری می‌شدند، موافقت کرد.

به گزارش روزنامه‌ی «الشرق الاوسط»، دولت عراق این اقدام را گامی «پیشگیرانه» برای حفظ امنیت ملی و جلوگیری از فرار تروریست‌ها، به‌ویژه با توجه به بی‌ثباتی امنیتی در سوریه توصیف کرده است. شورای وزارتی امنیت ملی عراق در اواخر ژانویه گذشته دستور تشکیل یک کمیته‌ی عالی امنیتی را صادر کرد تا بر روند انتقال و نحوه‌ی تعامل با زندانیان نظارت کند؛ کمیته‌ای که ابعاد امنیتی، قضایی و لجستیکی را پوشش می‌دهد.

دستگاژ رسانه‌ی امنیتی عراق روز شنبه اعلام کرد که ۲ هزار و ۲۵۰ زندانی داعشی را از سوریه تحویل گرفته و بر اساس قوانین ضدتروریسم عراق، دسته‌بندی قضایی آنان آغاز شده است.

سعد معن، رئیس هسته رسانه‌ی امنیتی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق اظهار داشت: «عراق با هماهنگی ائتلاف بین‌المللی و تلاش نیروهای امنیتی، این تعداد زندانی را از طریق زمینی و هوایی تحویل گرفته و اکنون در پایگاه‌های حکومتی با ضریب امنیتی بالا نگهداری می‌شوند.»

وی تأکید کرد که دولت و نیروهای امنیتی در آمادگی کامل برای مدیریت این وضعیت هستند تا خطر این افراد نه‌تنها از عراق، بلکه از جهان دور شود.

تیم‌های تخصصی تحقیقات اولیه و طبقه‌بندی سطح خطر این افراد را آغاز کرده‌اند و اعترافات آنان تحت نظارت مستقیم قضایی ثبت می‌شود تا تمامی کسانی که علیه شهروندان عراقی مرتکب جنایت شده‌اند، در دادگاه‌های ویژه محاکمه شوند. همچنین شورای عالی قضایی هفته‌ی گذشته از آغاز تحقیقات درباره‌ی ۱ هزار و ۳۸۷ تروریست داعشی خبر داد که اخیراً تحویل گرفته شده‌اند.

منابع امنیتی تأکید دارند که اکثر این زندانیان به زندان‌ها و بازداشتگاه‌های بغداد و حله منتقل می‌شوند که از امنیت بسیار بالایی برخوردارند. سازمان مبارزه با تروریسم بر این عملیات نظارت دارد و در حین انتقال، دست، پا و چشمان زندانیان بسته می‌شود. همچنین دستورات اکیدی صادر شده تا نیروهای امنیتی هیچ‌گونه مکالمه‌ای با زندانیان نداشته باشند.

با وجود تمام این تدابیر، کنترل این تعداد از اعضای دستگیرشده‌ی داعش همچنان به‌عنوان یک کابوس امنیتی برای عراق تلقی می‌شود و نهادهای امنیتی نسبت به خطر احیای مجدد داعش بیش از هر زمان دیگری هشیار هستند.