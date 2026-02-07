فالح فیاض: همه باید از حشد شعبی دفاع کنند

رئیس سازمان حشد شعبی بر حفظ و تقویت حشد‌ شعبی تأکید کرد

2 ساعت پیش

فالح فیاض، رئیس سازمان حشد شعبی، اعلام کرد با چالش ماندگاری و از بین رفتن روبرو هستیم و به همین دلیل، دفاع از حشد شعبی را ضروری دانست.

فیاض در اظهاراتی گفت «آزمون واقعی» در حمایت از حشد شعبی است و افزود این نیرو باید در سطح تهدیدها و چالش‌های پیشِ‌رو آماده باشد. او همچنین با اشاره به مواضع مرجعیت عالی دینی شیعه، حشد شعبی را «ضامن امنیت و کرامت عراق» توصیف کرد و خواستار حفاظت و تقویت آن شد.

حشد شعبی یک ساختار مسلحانه‌ی عراقی با حمایت مالی دولتی است که از نزدیک به ۶۷ گروه تشکیل می‌شود. این نیرو پس از فتوای مرجعیت عالی شیعه در سال ۲۰۱۴ برای مقابله با داعش شکل گرفت و پارلمان عراق در سال ۲۰۱۶ با تصویب قانونی، آن را بخشی از سیستم دفاعی کشور قرار داد.

اظهارات اخیر فیاض در حالی مطرح می‌شود که در پارلمان عراق، بحث و اختلاف‌نظرهایی درباره‌ی آینده‌ی حشد شعبی و مفاد قانونی مرتبط با آن جریان دارد؛ از جمله اختلافات میان برخی جریان‌های سیاسی—به‌ویژه در میان نیروهای شیعه—در مورد سن بازنشستگی فرماندهان. فیاض پیش‌تر هشدار داده بود هرگونه تغییر در قانون که به بازنشستگی شمار زیادی از فرماندهان باتجربه منجر شود، می‌تواند این نیرو را تضعیف کند.

هم‌زمان، حشد شعبی با فشارهای داخلی و خارجی نیز روبه‌روست و برخی طرف‌ها نسبت به نقش و نفوذ این نیرو خارج از کنترل دولت ابراز نگرانی کرده و از آن با عنوان «دولت درون دولت» یاد کرده‌اند.