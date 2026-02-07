مسرور بارزانی: روند سیاسی عراق باید بازتاب واقعی آرای رأیدهندگان باشد
کوردها میخواهند بخشی از راهحل باشند، نه بخشی از مشکل
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، در گفتوگویی اختصاصی با شبکهی «اسکای نیوز عربی» بر ضرورت بازتاب ارادهی رأیدهندگان در روند سیاسی عراق تأکید کرد.
این گفتوگو شنبه ۷ فوریهی ۲۰۲۶ (۱۸ بهمن ۱۴۰۴) و در شرایطی انجام شد که منطقه با تحولات سریع و پیچیده سیاسی و امنیتی روبهروست.
روند انتخاب مقامات عالی عراق
مسرور بارزانی گفت فرآیند پس از انتخابات باید از انتخاب رئیس پارلمان آغاز شده و با تعیین رئیسجمهور و نخستوزیر تکمیل شود. او همچنین تأکید کرد روابط متوازن بینالمللی برای عراق اهمیت اساسی دارد و تعامل مسئولانه با ایالات متحده و جامعه جهانی ضروری است.
وی افزود بر اساس عرف سیاسی، نامزد نخستوزیری از سوی بلوک شیعه معرفی میشود، ریاست پارلمان به اهل سنت میرسد و منصب ریاستجمهوری نیز مسئولیتی قانون اساسی برای نیروهای سیاسی کورد است.
نامزدی برای ریاستجمهوری
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد «فؤاد حسین»، وزیر امور خارجهی عراق، از سوی پارت دموکرات کوردستان بهعنوان نامزد ریاستجمهوری معرفی شده و او را شخصیتی مجرب و شایسته توصیف کرد.
حضور نیروهای ائتلاف بینالمللی
مسرور بارزانی از ادامهی حضور نیروهای آمریکا و ائتلاف بینالمللی در عراق حمایت کرد و گفت حضور آنها به درخواست دولت عراق و برای مقابله با داعش بوده است. او هشدار داد تهدید داعش همچنان واقعی است و شرایط بیثباتی میتواند زمینهساز بازسازی این گروه شود.
وضعیت کوردها در منطقه
او با اشاره به وضعیت کوردها در کشورهای منطقه گفت هر بخش از کوردستان شرایط ویژه خود را دارد، اما کوردها در هر جا شایسته برخورداری از حقوق کامل و کرامت انسانیاند. وی بار دیگر بر پایبندی به نظام فدرالی در عراق تأکید کرد.
در پایان، مسرور بارزانی گفت کوردها خواهان ایفای نقش در راهحلها هستند و از گفتوگو، آرامش و همزیستی مسالمتآمیز حمایت میکنند.
متن کامل گفتگوی مسرور بارزانی با اسکای نیوز عربی را در اینجا بخوانید.