پرزیدنت بارزانی سالگرد تأسیس اتحاد اسلامی کوردستان را تبریک گفت

1 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی در پیامی، سی‌ودومین سالگرد تأسیس اتحاد اسلامی کوردستان را به رهبری و اعضای این حزب تبریک گفت.

دفتر پرزیدنت بارزانی اعلام کرد پرزیدنت مسعود بارزانی روز شنبه ۷ فوریه ۲۰۲۶ (۱۸ بهمن ۱۴۰۴) به مناسبت سی‌ودومین سالگرد تأسیس اتحاد اسلامی کوردستان، پیامی تبریک منتشر کرده است.

پرزیدنت بارزانی در این پیام خطاب به صلاح‌الدین بهاالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کوردستان، رهبری، اعضا و هواداران این حزب، سالگرد تأسیس آن را تبریک گفت و برای آنان آرزوی موفقیت و تداوم فعالیت کرد.