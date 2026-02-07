الهام احمد: روند ادغام نیروهای هسد با ارتش با مشارکت زنان اجرا میشود
تأکید بر مشارکت زنان و پیگیری حقوق کوردها در روند قانون اساسی
«الهام احمد»، رئیس مشترک ادارهی روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، اعلام کرد روند ادغام نیروهای «نیروهای دموکراتیک سوریه» (هَسَدَ) با ارتش دولت سوریه در حال پیشرفت است و زنان رزمنده نقش فعالی در این فرآیند دارند.
او روز شنبه ۷ فوریهی ۲۰۲۶ (۱۸ بهمن ۱۴۰۴) در جریان یک سمینار در شهر قامشلو گفت برنامهریزی شده است یگانها و تیپهای ویژهای در شهرهای حسکه و کوبانی تشکیل شوند که در آن، نیروهای زن مشارکت مؤثری خواهند داشت.
به گفتهی این مقام کورد، روند ادغام صرفاً جنبهی نظامی ندارد، بلکه حوزههای مدنی، فعالیتهای فرهنگی و مسئلهی زبان را نیز در بر میگیرد. او همچنین خبر داد در آیندهی نزدیک، کمیتهای ویژه برای تدوین قانون اساسی جدید تعیین خواهد شد.
الهام احمد با اشاره به تحولات داخلی تأکید کرد برخی طرفها در تلاشاند تنش و بیثباتی را میان مؤلفههای منطقه شعلهور کنند، اما به گفتهی او «وحدت تاریخی مردم کورد و سطح بالای آگاهی عمومی» مانع اجرای این طرحها شده است.
او در ادامه اطمینان داد حقوق مردم کورد در قانون اساسی آینده تثبیت خواهد شد و تلاشها برای حل مشکلات خارجی و بازگرداندن آوارگان عفرین، سَریکانی و دیگر مناطق ادامه دارد.