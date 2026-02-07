ائتلاف دولت قانون شایعهی کنارهگیری نوری مالکی را رد کرد
تأکید دوباره بر نامزدی وی برای نخستوزیری عراق
ائتلاف دولت قانون بهطور رسمی گزارشها درباره کنارهگیری «نوری مالکی» از رقابت برای تصدی پست نخستوزیری عراق را تکذیب کرد.
این ائتلاف روز شنبه ۷ فوریهی ۲۰۲۶ (۱۸ بهمن ۱۴۰۴) در بیانیهای اعلام کرد اخبار منتشرشده در برخی رسانهها دربارهی عقبنشینی مالکی «فاقد صحت و بدون هرگونه مبنای واقعی» است.
در این بیانیه آمده است چارچوب هماهنگی همچنان بر نامزدی رسمی نوری مالکی پایبند است و او را گزینهای مناسب برای مدیریت مرحلهی آینده میداند.
ائتلاف دولت قانون همچنین اعلام کرد مالکی هیچ تصمیم یا قصدی برای انصراف ندارد و بر ادامهی نقش خود در روند سیاسی و تشکیل دولت جدید اصرار دارد. این موضعگیری در شرایطی صورت میگیرد که صحنهی سیاسی عراق با اختلافات گسترده بر سر توزیع مناصب عالی روبهروست.
نوری مالکی پیشتر بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ دو دوره متوالی نخستوزیر عراق بوده است.