اعتصاب بازاریان عراق در اعتراض به تعرفهی جدید گمرکی
اعتصاب بازاریان عراق در شهرهای بغداد، کرکوک و موصل ادامه ادارد
بازاریان در بغداد، کرکوک و موصل در واکنش به افزایش تعرفهی گمرکی و مالیاتها، مغازهها را بستند و از دولت فدرال خواستند در تصمیم خود بازنگری کند
شماری از بازرگانان و کسبه در شهرهای بغداد، کرکوک و موصل در اعتراض به تصمیم دولت فدرال عراق برای بازتعریف تعرفهی گمرکی و افزایش مالیات بر کالاها، اقدام به تعطیلی بازار و برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
بر اساس یک گزارش میدانی از موصل، بخش بزرگی از مغازههای مرکز شهر بسته شده و خرید و فروش به شکل محسوسی کاهش یافته است؛ وضعیتی که به گفتهی منابع محلی با روال معمول فعالیت روزانهی کسبهی این شهر همخوانی ندارد.
یکی از مغازهداران معترض گفته است قیمت کالاها طی روزهای اخیر بهطور چشمگیری افزایش یافته و در شرایطی که پرداخت حقوقها با تأخیر انجام میشود، توان خرید شهروندان کاهش پیدا کرده است. یک شهروند ساکن موصل نیز تأکید کرده که افزایش قیمتها، از کالاهای اساسی تا هزینهی حملونقل و کرایهی تاکسی را دربر گرفته و بیشترین فشار را بر اقشار کمدرآمد وارد میکند.
رشید سعیدی، عضو شورای اداری اتاقِ بازرگانیِ بغداد، هشدار داده است که در روزهای آینده احتمال گسترش اعتراضها وجود دارد و ممکن است گروههای بیشتری از جمله کارگران و کارمندان نیز به آن بپیوندند. او گفته است دولت ۴۸ ساعت فرصت دارد در تصمیم خود بازنگری کند تا اعتراضها به بیثباتی و آشفتگی کشیده نشود.
این اعتراضها پس از اجرای تصمیم شمارهی ۹۵۷ هیئتِ وزیران عراق در سال ۲۰۲۵ آغاز شد؛ تصمیمی که بر اساس آن، تعرفهی گمرکی برای برخی کالاها از ۵ درصد تا ۳۰ درصد افزایش یافته و از ابتدای سال جاری وارد مرحلهی اجرا شده است.
بازرگانان موصل گفتهاند هزینهی واردات هر کانتینر به عراق از حدود ۵ میلیون دینار به ۶۰ میلیون دینار رسیده و ادامهی فعالیت اقتصادی را دشوار کرده است. آنان تأکید کردهاند تا زمان بازنگری دولت در این تصمیم، اعتصاب و تعطیلی بازار را ادامه خواهند داد.