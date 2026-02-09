وزارتِ کارِ عراق: ۴۷ هزار کارگر خارجی مجوزِ رسمیِ کار دارند

وزارتِ کار و امور اجتماعی عراق اعلام کرد نظارت‌ها بر اشتغالِ غیرقانونیِ اتباعِ خارجی تشدید شده و در صورت تخلف، کارفرمایان با پیگردِ قضایی روبه‌رو می‌شوند

3 ساعت پیش

وزارتِ کار و امور اجتماعی عراق اعلام کرد شمار کارگران خارجیِ دارای مجوزِ رسمیِ کار در این کشور به ۴۷ هزار نفر رسیده است.

حسن خَوام، سخنگوی وزارتِ کار و امور اجتماعی، گفته است این وزارتخانه آمار دقیقی از شمار کارگران خارجیِ فاقد مجوز ندارد، اما تیم‌های بازرسی به‌طور مستمر محل‌های کار در بخش‌های مختلف را کنترل می‌کنند. به گفته‌ی او، در صورت شناسایی کارگر خارجیِ غیرقانونی، پرونده‌ی کارفرما به دادگاهِ کار ارجاع می‌شود و امکان دارد کارفرما با جریمه، مجازات و حتی تعطیلیِ پروژه روبه‌رو شود.

سخنگوی وزارتخانه‌ی کار گفته است روندها برای سامان‌دهیِ بازار کار سخت‌گیرانه‌تر شده و کارفرمایان پیش از جذب نیرویِ خارجی، باید فرصت شغلی را به متقاضیان عراقیِ ثبت‌شده در سامانه‌های اشتغال و آموزشِ حرفه‌ای پیشنهاد دهند.

او افزوده است شمار جوانان بیکارِ ثبت‌شده در این سامانه‌ها بیش از یک میلیون نفر است. به گفته‌ی وی، اگر نیرویِ کارِ عراقی فرصت را نپذیرد یا توافقی میان طرفین حاصل نشود، کارفرما می‌تواند نیرویِ خارجیِ دارای تخصص و مدارک معتبر را به کار گیرد.

این مقام عراقی تأکید کرده است این سیاست‌ها با هدف افزایش فرصتِ شغلی برای شهروندان عراقی و کاهش نرخِ بیکاری اجرا می‌شود و برخورد با اشتغالِ غیرقانونیِ اتباعِ خارجی ادامه خواهد داشت.