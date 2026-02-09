دمشق به هیئتِ کوبانی وعدهی رفعِ محاصره و تأمینِ خدماتِ پایه را داد
مقامهای دولتی سوریه وعده دادند مسیرها را بازگشایی و برق، آب و دارو را به کوبانی برسانند
مصطفی شیخ مسلم، مشاورِ ادارهی خودگردان در شمال شرق سوریه، از برگزاری دیدار میان هیئتی از کوبانی و مقامهای دولت سوریه در حلب خبر داد و گفت طرفِ دولتی وعده داده است محاصرهی کوبانی و روستاهای پیرامونی را رفع و خدماتِ پایه را تأمین کند.
به گفتهی شیخ مسلم، نشست در فضایی مثبت برگزار شده و محورِ اصلیِ گفتوگوها بازگشاییِ مسیرها و پایان دادن به محدودیتهای شدیدِ اعمالشده بر کوبانی بوده است. او افزوده است مقامهای دولتی همچنین وعده دادهاند روندِ ارسال برق، آب، دارو و شیر خشک تسهیل شود و سوختِ مورد نیازِ مراکز خدماتی نیز در دسترس قرار گیرد.
این مقام محلی گفته است چنین وعدههایی پیشتر نیز مطرح شده اما در عمل تغییری ایجاد نشده است. او ابراز امیدواری کرده که این بار تعهدها اجرایی شود تا بحرانِ انسانیِ شهر کاهش یابد.
شیخ مسلم همچنین از کمبودِ برق و آبِ آشامیدنی و اختلال در ارتباطات خبر داده و گفته است دسترسی به اینترنتِ داخلی سوریه مدتهاست قطع شده و مردم ناچارند به گزینههای محدودِ دیگر تکیه کنند.
او دربارهی وضعیتِ میدانی نیز گفته است نیروهای دولتی سوریه در برخی روستاهای اطراف مستقر شدهاند، اما پروندهی امنیتیِ مرکزِ شهر همچنان در اختیار نیروهای محلی است.