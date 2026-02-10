مایکل مککال: نمیخواهم شاهد بازگشت داعش باشم
اربیل (کوردستان۲۴) – یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به اوضاع سوریه میگوید که کنگره ایالات متحده مردم کورد را رها نمیکند و هشدار داد که اگر رئیسجمهور سوریه در مشارکت فراگیر جوامع آن کشور در دولت کوتاهی کند، شکست خواهد خورد.
مایکل مککال، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، روز سهشنبه ۱۱ فوریه در گفتوگوی اختصاصی با کوردستان۲۴، گفت:«کنگره آمریکا آنها [مردم کورد] را رها نمیکند و من نمیخواهم شاهد بازگشت داعش [در سوریه] باشم. به همین دلیل، ما درباره اجرای مقررات تعیین شده در این زمینه صحبت کردهایم، در غیر این صورت، تحریمهای قانون قیصر دوباره اعمال خواهند شد.»
او در ادامه گفت:«در تاریخ 30 ژانویه توافق جدیدی حاصل شده است، ما امیدواریم شرایطی محقق شود که ادغامی فراگیر، نه تنها در مورد نیروهای کورد، بلکه در مورد همه جوامع ملیتی برای عادیسازی اوضاع سوریه انجام گیرد.»
این عضو مجلس نمایندگان آمریکا، تاکید کرد:«اگر رئیسجمهور احمد الشرع در انجام این کار کوتاهی کند، در واقع در کشورش شکست خورده است.»
ب.ن