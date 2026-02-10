سازمان امنیت عراق میگوید (والی داعش) در منطقه انبار قبل از انتحار انفجاری دستگیر شد
اربیل (کوردستان۲۴) – سازمان امنیت میهنی عراق، میگوید که طی عملیاتی (والی داعش) در منطقه انبار را دستگیر کرده و یک باند تروریستی را هم که در ساخت پهپاد دست داشتهاند، منهدم کردهاند.
امروز سهشنبه ۱۰ فوریه، ارشد حاکم، سخنگوی سازمان امنیت میهنی عراق در بیانیهای اعلام کرد که نیروهایشان توانستهاند پس از انجام تحقیقات فشرده که بیش از یک سال به طول انجامیده است، یک باند تروریستی پیچیده و خطرناک را در استان انبار منهدم کنند.
وی افزود که در این عملیات یک مظنون خطرناک تحت تعقیب به نام «ابو ایمن راوی» که «والی داعش» در منطقه انبار بوده، دستگیر شده است.
سخنگو، توضیح داد که مظنون کمربند انفجاری داشته و در حال آماده شدن برای انجام عملیات انتحاری دستگیر شده است، اما قبل از هرگونه اقدامی دستگیر شده است.
همچنین تاکید کرد که نامبرده تحت بازجویی اولیه قرار گرفته و سرنخهای مهمی برای شناسایی سایر اعضای باند به دست داده است.
سخنگوی سازمان امنیت گفت که تعداد دیگری از تروریستها را نیز دستگیر کردهاند، از جمله افرادی که مسئولیت حمل و نقل، لجستیک، ساخت پهپادهای بمبگذاری شده و سلاح شیمیایی را به عهده داشتهاند.
او با بیان اینکه تهدید (والی داعش) در انبار، رفع شده است، گفت تروریستها پس از شناسایی مخفیگاه و محاصره آنها، دست به انتحار انفجاری زدهاند.
او در پایان عملیات را موفقیتآمیز توصیف کرد.
ب.ن