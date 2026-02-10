نخستوزیر اقلیم کوردستان از گسترش خدمات پرداخت الکترونیکی در آینده نزدیک خبر داد
اربیل (کوردستان۲۴) – نخستوزیر اقلیم کوردستان، خوشحالی خود را از راهاندازی پلتفرم «ای – پسوله» ابراز داشت و اعلام کرد که این طرح به زودی گسترش پیدا میکند.
سهشنبه ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، در خصوص راهاندازی پلتفرم پرداخت الکترونیکی «ای – پسوله»، پیامی منتشر کرد.
نخستوزیر نوشت:«از راهاندازی پلتفرم ای – پسوله، که پلتفرم رسمی دولت اقلیم کوردستان برای پرداخت صورتحسابها است، خوشحال هستم.»
همچنین تاکید کرد:«اکنون شهروندان میتوانند در عرض چند ثانیه، به صورت امن و بدون هزینه اضافی، بهای مصرف برق را پرداخت کنند.»
نخستوزیر اعلام کرد:«به زودی خدمات ای - پسوله گسترش پیدا میکند.»
خۆشحاڵبووم بە ڕاگەیاندنی خزمەتگوزاریی ئی-پسوولە کە سەکۆی فەرمیی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ پارەدانی پسوولەکان.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 10, 2026
ئێستا هاووڵاتییان دەتوانن بە چەند چرکەیەک و بە ڕێگەیەکی پارێزراو و بێ تێچووی زیادە پارەی کارەبا بدەن.
بەم زووانە خزمەتگوزارییەکانی ئی-پسوولە زیاتر دەبن. pic.twitter.com/cEzt5OqTPA
امروز سهشنبه در مراسمی ویژه با حضور نخستوزیر اقلیم کوردستان و رئیس بانک مرکزی عراق و شماری از سرمایهگذاران و مقامات بانکی، طرح پرداخت الکترونیکی «ای – پسوله»، راهاندازی شد.
ب.ن