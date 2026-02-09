وزارت بازرگانیِ ترکیه: قاچاق و تجارتِ غیرقانونیِ موادِ مخدر ۱۲۱ درصد افزایش یافت
در ماهِ گذشته کالاهای قاچاق و موادِ مخدر به ارزش بیش از ۱۷۵ میلیون دلار کشف و ضبط شده است
وزارت بازرگانیِ ترکیه اعلام کرد قاچاق و تجارتِ غیرقانونیِ موادِ مخدر در این کشور در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۵، ۱۲۱ درصد افزایش یافته است.
این وزارتخانه در بیانیهی منتشرشده در ۹ فوریه ۲۰۲۶ (۲۰ بهمن ۱۴۰۴) اعلام کرد در ماهِ نخستِ سال جاری، کالاهای قاچاق و موادِ مخدر به ارزش ۷ میلیارد و ۶۵۵ میلیون لیر ترکیه کشف و ضبط شده که معادل بیش از ۱۷۵ میلیون و ۵۲۱ هزار دلار برآورد میشود.
در این بیانیه تأکید شده است یگانهای گمرک، دستگاهِ اطلاعاتِ ملی و تیمهای فنی و فناوری در سراسر ترکیه عملیات مقابلهای را ادامه میدهند.
وزارتخانهی بازرگانیِ ترکیه همچنین اعلام کرده است در عملیات ماهِ گذشته، کالاهای قاچاق به ارزش ۷۰۶ میلیون و ۶۸۹ هزار لیر ضبط شده که در میان آنها آثاری تاریخی و مقادیری موادِ مخدر نیز گزارش شده است.