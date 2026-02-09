مسئول «ائتلاف ملی کوردهای سوریه»: سه مطالبهی اصلی را در دیدار با احمد شرع مطرح کردیم
فصله یوسف: کوردها نه صرفاً بهعنوان «مشارکتکننده»، بلکه بهعنوان «شریکِ واقعی» در نهادهای دولتی و ساختار حکمرانی جایگاه داشته باشند
فصله یوسف میگوید «ائتلاف ملی کوردهای سوریه» (اَنَکَسَ) از توافق میان نیروهای سوریهی دموکراتیک (قسد) و دولت جدید سوریه حمایت میکند و آن را راهی برای جلوگیری از جنگ و کوچ اجباری میداند. او همچنین از سه خواستهی اصلی این جریان برای تثبیت حقوق کوردها در قانون اساسیِ آیندهی سوریه خبر داد.
فصله یوسف، عضو هیئت رهبریِ «ائتلاف ملی کوردهای سوریه» (اَنَکَسَ)، در حاشیهی یک تور رسانهای با حضور کوردستان۲۴، دربارهی تحولات اخیر در غرب کوردستان و وضعیت سیاسیِ سوریه پس از تغییرات اخیر سخن گفت.
او با اشاره به توافق اخیر میان نیروهای سوریهی دموکراتیک (قسد) و دولت جدید سوریه، تأکید کرد اَنَکَسَ طرفِ مستقیم این توافق نیست، اما آن را «مهم و ضروری» ارزیابی میکند و از آن حمایت دارد.
این مقام اَنَکَسَ گفت این توافق میتواند از کشیدهشدن منطقه به جنگی تازه، و پیامدهایی مانند ویرانی و کوچ اجباری جلوگیری کند. به گفتهی او، اَنَکَسَ خواهان آن است که این گام از سطحِ ترتیبات میدانی عبور کند و به یک روند سیاسیِ پایدار تبدیل شود.
فصله یوسف دربارهی سفر هیئتی از اَنَکَسَ به دمشق و دیدار با اسعد شیبانی، وزیر خارجهی سوریه، و احمد شرع، رئیس سوریه، توضیح داد که این هیئت با عنوان «مذاکرهکنندهی توافق» به دمشق نرفته، بلکه خواستار پذیرش «هیئت کوردیِ مشترک» از سوی دمشق شده است.
او همچنین گفت اَنَکَسَ در این دیدار، سه مطالبهی اصلی را مطرح کرده است:
- زبان کوردی: بهعنوان زبانِ رسمی در کنار زبان عربی در قانون اساسیِ سوریه به رسمیت شناخته شود و امکان آموزش و پرورش به زبان کوردی فراهم شود.
- بهرسمیتشناختن هویت ملی: کوردها بهعنوان یک مؤلفهی اصیل و اصلیِ سوریه در قانون اساسی تعریف شوند.
- مشارکت در قدرت: کوردها نه صرفاً بهعنوان «مشارکتکننده»، بلکه بهعنوان «شریکِ واقعی» در نهادهای دولتی و ساختار حکمرانی جایگاه داشته باشند.
این مقام اَنَکَسَ در پایان تأکید کرد تلاشهای دیپلماتیک و سیاسیِ این جریان ادامه خواهد داشت تا حقوقِ مورد مطالبهی کوردها در سوریهی آینده تضمین شود.