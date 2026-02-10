جریان حکمت ملی: نوری المالکی به انصراف از نامزدی برای سمت نخستوزیری رضایت داده است
اربیل (کوردستان۲۴) – یک مسئول در جریان حکمت ملی عراق، میگوید که نوری المالکی، به انصراف از نامزدی برای سمت نخستوزیری این کشور، رضایت داده است.
سهشنبه ۱ فوریه، صباح صالحی، عضو دفتر اجرایی جریان حکمت ملی عراق، به کوردستان۲۴ گفت که در نشست اخیر چارچوب هماهنگی شیعه، پیشنهادی برای انصراف نوری المالکی از نامزدی برای سمت نخستوزیری عراق، مطرح شده است.
او توضیح داد، پیشنهاد اینگونه مطرح شده است که نوری المالکی به طور رسمی سمت نخستوزیری را بر عهده بگیرد، اما سپس به خواست خود استعفا دهد، نه اینکه انصراف وی پاسخ به عدم موافقت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا باشد، که آشکارا با نامزدی او مخالفت کرد.
صالحی افزود در حال حاضر چارچوب هماهنگی شیعه منتظر کاهش تنش بین ایران و آمریکا است و قصد ندارد اقدامی انجام دهد، که اوضاع پیچیدهتر شود.
او همچنین به موضوع انتخاب رئیسجمهور عراق اشاره کرد و گفت که تاخیر در انتخاب رئیسجمهور فقط به بلوک کورد مربوط نمیشود، بلکه به بلوک شیعه هم مربوط است که میخواهد برای تصمیمگیری زمان بیشتری در اختیار داشته باشد. او گفت به جریانهای کوردستانی اعلام کردهاند که در مورد انتخاب یک نامزد به توافق برسند، زیرا در غیر این صورت چارچوب هماهنگی شیعه در حین رایگیری برای انتخاب نامزد ریاستجمهوری در مجلس، به دو جبهه تقسیم خواهد شد.
ب.ن