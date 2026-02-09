صدها محموله‌ی امدادی از سوی بنیاد خیریە‌ی بارزانی ارسال و ده‌ها هزار وعده غذای گرم توزیع شده است

بنیاد خیریه‌ی بارزانی اعلام کرد از آغاز رویدادهای غرب کوردستان تا یکشنبه ۸ فوریه‌ی ۲۰۲۶ (۱۹ بهمن ۱۴۰۴)، صدها محموله‌ی امدادی ارسال و ده‌ها هزار وعده غذای گرم توزیع شده است.

بنیاد خیریه‌ی بارزانی در بیانیه‌ای که امروز دوشنبه ۹ فوریه‌ی ۲۰۲۶ (۲۰ بهمن ۱۴۰۴) منتشر شد، آمار و جزئیات بخشی از فعالیت‌های خود در غرب کوردستان را اعلام کرد.

بر اساس این بیانیه، از روز نخستِ رویدادها در غرب کوردستان تا یکشنبه ۸ فوریهٔ ۲۰۲۶ (۱۹ بهمن ۱۴۰۴)، مجموعاً ۳۶۷ محموله‌ی کمک‌رسانی به این منطقه ارسال شده است.

این بنیاد همچنین اعلام کرد تا این زمان ۸۹٬۶۷۰ وعده غذای گرم میان کوردهای غرب کوردستان توزیع شده و ۱۵٬۱۹۵ خانواده از انواع کمک‌ها بهره‌مند شده‌اند.

طبق آمار ارائه‌شده، ۳۳۲٬۴۹۲ لیتر سوخت میان ۹٬۰۶۴ خانواده توزیع شده و خدمات درمانی نیز به ۷٬۹۵۲ نفر ارائه شده است. در بیانیه‌ی بنیاد خیریه‌ی بارزانی همچنین آمده است که تا کنون برای ۹۰۶ نفر فرصت شغلی فراهم شده است.