نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان انتصاب دیلان یشیلگوِز را تبریک گفت

دیلان یشیلگوِز به‌عنوان معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع هلند انتصاب شده است

مسرور بارزانی در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» انتصاب دیلان یشیلگوِز به‌عنوان معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع هلند را تبریک گفت و بر اهمیت روابط دو طرف تأکید کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز دوشنبه ۹ فوریه‌ی ۲۰۲۶ (۲۰ بهمن ۱۴۰۴) در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» انتصاب دیلان یشیلگوِز به‌عنوان معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع هلند را تبریک گفت.

بارزانی، در این پیام همچنین بر ارزش روابط دولت اقلیم کوردستان با هلند تأکید کرد و خواستار تداوم هماهنگی میان دو طرف شد.

طبق گزارش منتشرشده، دیلان یشیلگوِز روز جمعه ۶ فوریه‌ی ۲۰۲۶ (۱۷ بهمن ۱۴۰۴) در دولت جدید هلند به‌عنوان معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع معرفی شده است. این انتصاب پس از مذاکرات فشرده میان احزاب سیاسی و توافق نهایی برای تشکیل دولت صورت گرفته است.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، قرار است دولت جدید هلند در ۲۳ فوریه‌ی ۲۰۲۶ (۴ اسفند ۱۴۰۴) به‌صورت رسمی سوگند یاد کند.

 

 
 
 
 
