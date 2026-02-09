نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان انتصاب دیلان یشیلگوِز را تبریک گفت
دیلان یشیلگوِز بهعنوان معاون نخستوزیر و وزیر دفاع هلند انتصاب شده است
مسرور بارزانی در پیامی در شبکهی اجتماعی «ایکس» انتصاب دیلان یشیلگوِز بهعنوان معاون نخستوزیر و وزیر دفاع هلند را تبریک گفت و بر اهمیت روابط دو طرف تأکید کرد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز دوشنبه ۹ فوریهی ۲۰۲۶ (۲۰ بهمن ۱۴۰۴) در پیامی در شبکهی اجتماعی «ایکس» انتصاب دیلان یشیلگوِز بهعنوان معاون نخستوزیر و وزیر دفاع هلند را تبریک گفت.
بارزانی، در این پیام همچنین بر ارزش روابط دولت اقلیم کوردستان با هلند تأکید کرد و خواستار تداوم هماهنگی میان دو طرف شد.
طبق گزارش منتشرشده، دیلان یشیلگوِز روز جمعه ۶ فوریهی ۲۰۲۶ (۱۷ بهمن ۱۴۰۴) در دولت جدید هلند بهعنوان معاون نخستوزیر و وزیر دفاع معرفی شده است. این انتصاب پس از مذاکرات فشرده میان احزاب سیاسی و توافق نهایی برای تشکیل دولت صورت گرفته است.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، قرار است دولت جدید هلند در ۲۳ فوریهی ۲۰۲۶ (۴ اسفند ۱۴۰۴) بهصورت رسمی سوگند یاد کند.
I warmly congratulate @DilanYesilgoz on assuming the role of Deputy Prime Minister and Defense Minister of the Netherlands. We value our relations with the Netherlands and look forward to our continued cooperation.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 9, 2026