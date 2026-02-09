دولت اقلیم کوردستان ۶ هزار کتاب آموزش زبان کوردی به اروپا ارسال کرد
٦هزار جلد کتاب به خط کرمانجی برای دانشآموزان دیاسپورا ارسال شد
وزارت آموزشوپرورش دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد ۶ هزار جلد کتاب آموزش زبان کوردی به گویش کرمانجی را در چارچوب یک تفاهمنامه به اروپا ارسال کرده است. این کتابها میان ۱۴ مدرسهی آموزش زبان کوردی در چند کشور اروپایی توزیع میشود.
وزارت آموزشوپرورش دولت اقلیم کوردستان روز دوشنبه ۹ فوریهی ۲۰۲۶ (۲۰ بهمن ۱۴۰۴) اعلام کرد کاروانی شامل ۶ هزار جلد کتاب آموزش زبان کوردی به گویش کرمانجی را برای دانشآموزان دیاسپورا به اروپا ارسال کرده است.
به گفتهی سامان سیوهیلی، سخنگوی وزارت آموزشوپرورش دولت اقلیم کوردستان، این اقدام در چارچوب تفاهمنامهی همکاری میان وزارت آموزشوپرورش دولت اقلیم کوردستان و «کنفدراسیون رەوەندی کوردستانی» انجام شده و هدف آن پشتیبانی از آموزش و حفاظت از زبان کوردی در خارج از کشور است.
بر اساس بیانیهی وزارت آموزشوپرورش دولت اقلیم کوردستان، کتابها در چاپخانهی وزارتخانه چاپ شده و وزن محموله به ۲ تن و ۵۷۰ کیلوگرم میرسد. این کتابها سطوح پایهی اول تا پنجم ابتدایی را پوشش میدهد و قرار است میان ۱۴ مدرسهی آموزش زبان کوردی به گویش کرمانجی در آلمان، سوئیس، اتریش، دانمارک و لوکزامبورگ توزیع شود.
سخنگوی وزارت آموزشوپرورش دولت اقلیم کوردستان همچنین اعلام کرد این وزارتخانه پشتیبانی آموزشی از دیاسپورا را از طریق تأمین کتابهای درسی، برگزاری دورههای ویژه و فراهمکردن سایر نیازهای آموزشی ادامه میدهد. او افزود برنامهای نیز در دست اجرا است تا اطلاعات همهی دانشآموزان آموزش زبان کوردی در دیاسپورا در سامانهی E-Parwarda ثبت شود؛ سامانهای که برای مدیریت دادههای دانشآموزیِ مراحل مختلف آموزشیِ وابسته به وزارت آموزشوپرورش به کار میرود.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که وزارت آموزشوپرورش دولت اقلیم کوردستان پیشتر در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۳ آبان ۱۴۰۴)، ۸ هزار و ۵۰۰ جلد کتاب کوردی به دو گویش سورانی و بادینی را با وزن ۲ تن و ۳۲۰ کیلوگرم به مدارس کوردی در اروپا و آمریکا ارسال کرده بود.