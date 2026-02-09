اخبار

رئیس اقلیم کوردستان با سرکنسول آمریکا در اربیل دیدار کرد

نچیروان بارزانی  و وندی گرین درباره‌ی تحولات سیاسیِ کوردستان و عراق گفت‌وگو کردند

نچیروان بارزانی، رئیس القیم کوردستان و وندی گرین سرکنسول آمریکا در اربیل
 ریاست اقلیم کوردستان اعلام کرد نچیروان بارزانی در دیدار با وندی گرین، سرکنسول آمریکا در اربیل، روند تشکیل کابینه‌ی جدید دولت اقلیم کوردستان و تحولات سیاسیِ عراق را بررسی کرده است. در این دیدار همچنین درباره‌ی سوریه و وضعیت کلیِ منطقه گفت‌وگو شده است.

ریاست اقلیم کوردستان روز دوشنبه ۹ فوریه‌ی ۲۰۲۶ (۲۰ بهمن ۱۴۰۴) اعلام کرد نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، با گوئندولن گرین، سرکنسول آمریکا در اربیل، دیدار و گفت‌وگو کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، دو طرف در این دیدار درباره‌ی وضعیت سیاسیِ اقلیم کوردستان و گام‌های مرتبط با تشکیل کابینه‌ی جدید دولت اقلیم کوردستان گفت‌وگو کردند و بر اهمیت هماهنگی و همکاری میان طرف‌های سیاسی برای پیشبرد روندِ سیاسی تأکید شد.

در بخش دیگری از این دیدار، روابط اربیل و بغداد و تازه‌ترین تحولات مربوط به روند سیاسیِ عراق، از جمله موضوع انتخاب رئیس‌جمهور و تشکیل دولت جدید فدرال، مورد بحث قرار گرفت. طبق اطلاعیه، طرفین بر ضرورت موفقیت روندِ سیاسی و حفظ ثبات سیاسی در کشور تأکید کردند.

ریاست اقلیم کوردستان همچنین اعلام کرد در این دیدار، درباره‌ی وضعیت سوریه و تحولات اخیر منطقه نیز گفت‌وگو صورت گرفته است.

 
