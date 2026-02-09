ائتلاف بین‌المللی ضد داعش بر تسریع روند انتقال زندانیان داعش تأکید دارد

20 دقیقه پیش

ائتلاف بین‌المللی اعلام کرد از توافق جامع میان دولت سوریه و نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک حمایت می‌کند و بر تسریع روند انتقال زندانیان داعش تأکید دارد.

ائتلاف بین‌المللی ضد داعش روز دوشنبه ۹ فوریه‌ی ۲۰۲۶ (۲۰ بهمن ۱۴۰۴) با انتشار بیانیه‌ای از توافق میان دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (هَسَدَ) استقبال کرد؛ توافقی که شامل آتش‌بس دائمی و سازوکارهای یکپارچه‌سازی نیروهای نظامی در سوریه است.

در این بیانیه آمده است که ائتلاف، فداکاری‌های نیروهای هَسَدَ در نبرد با داعش را ارج می‌نهد. همچنین اعضای ائتلاف آمادگی خود را برای همکاری نزدیک با دولت سوریه اعلام کرده و از دیگر کشورها خواسته‌اند حمایت مستقیم خود را از تلاش‌های سوریه و عراق افزایش دهند.

ائتلاف بین‌المللی همچنین افزوده است خانواده‌های افراد وابسته به داعش که در اردوگاه‌های الهول و روژ نگهداری می‌شوند، باید به کشورهای خود بازگردانده شوند.

در بخش دیگری از این بیانیه، از رهبری عراق به‌دلیل همکاری در روند انتقال زندانیان داعش از سوریه به عراق قدردانی شده است. ائتلاف این اقدام را برای حفظ ثبات و امنیت منطقه ضروری توصیف کرده است.