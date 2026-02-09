ادامه‌ی محاصره‌ی کوبانی احتمال شکست توافق نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک با دمشق را تقویت می‌کند

1 ساعت پیش

سخنگوی نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک اعلام کرد ادامه‌ی محاصره‌ی کوبانی می‌تواند توافق اخیر این نیروها با دمشق را با شکست روبه‌رو کند.

فرهاد شامی، سخنگوی نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هَسَدَ)، هشدار داد در صورت رفع نشدن محاصره‌ی شهر کوبانی، توافق میان هَسَدَ و ارتش سوریه با خطر فروپاشی روبه‌رو خواهد شد.

شامی در یک موضع‌گیری رسمی اعلام کرد تداوم محاصره، عملاً به لغو توافق‌نامه‌ای منجر می‌شود که ماه گذشته میان دو طرف امضا شده است. او افزود دمشق در گذشته تلاش داشته است ساختارهای نظامی کوردی را به‌طور کامل منحل کند؛ اقدامی که به گفته وی، امنیت کوردها در مناطق کوردستانی سوریه را تهدید می‌کند.

سخنگوی هَسَدَ گفت بر اساس توافق کنونی، نیروهای کورد همچنان به‌عنوان نیروی حافظ امنیت منطقه باقی می‌مانند و این جایگاه حاصل سال‌ها نبرد و فداکاری است. او تأکید کرد بدون این فداکاری‌ها، امروز جایگاهی برای کوردها در معادلات شمال سوریه وجود نداشت.

شامی همچنین گفت برخی گروه‌های نزدیک به دمشق در تلاش برای تضعیف این توافق هستند. او افزود هَسَدَ به تعهدات خود پایبند است، اما انتظار دارد گام‌های عملی برای رفع محاصره‌ی مناطق تحت کنترل این نیروها برداشته شود.

اجرای این توافق از ۲ فوریه‌ی ۲۰۲۶ (۱۳ بهمن ۱۴۰۴) آغاز شده است. این توافق که «جامع» توصیف شده، پس از مجموعه‌ای از مذاکرات فشرده با میانجی‌گری طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به دست آمده است.

هدف اصلی آن، ادغام ساختارهای نظامی و اداری در شمال و شمال‌شرق سوریه و نیز یافتن راه‌حلی برای مسئله‌ی کوردها در چارچوب قانون اساسی کشور عنوان شده است. شورای میهنی کورد در سوریه و شورای دموکراتیک سوریه نیز از این توافق استقبال کرده و آن را گامی مثبت در جهت ثبات و حفظ حقوق همه‌ی مؤلفه‌ها دانسته‌اند.

این توافق پس از درگیری‌های نظامی در حلب و مناطق دیگر حاصل شد؛ تنش‌هایی که نگرانی‌های بین‌المللی را افزایش داد و تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار درگیری‌ها را تشدید کرد.

بر اساس مفاد توافق، نیروهای هَسَدَ قرار است به ساختار وزارت دفاع سوریه ملحق شوند و نیروهای امنیت داخلی نیز زیر نظر وزارت کشور فعالیت کنند. همچنین آموزش به زبان کوردی به رسمیت شناخته می‌شود و نهادهای اداره‌ی خودگردان در چارچوب ساختارهای رسمی دولت ادغام خواهند شد.