علی علاق: مسرور بارزانی شخصاً روند دیجیتالی‌سازی خدمات مالی را هدایت و پیگیری می‌کند

1 ساعت پیش

رئیس بانک مرکزی عراق در مراسم رونمایی از سامانه‌ی «ای‌-‌پسوله»(پرداخت آنلاین) تأکید کرد مسرور بارزانی شخصاً روند دیجیتالی‌سازی خدمات مالی را هدایت و پیگیری می‌کند.

رئیس بانک مرکزی عراق اعلام کرد مسـرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، نقشی محوری در پیشبرد روند دیجیتالی‌سازی خدمات مالی و تحول در نظام بانکی ایفا کرده است.

علی علاق، رئیس بانک مرکزی عراق، در مراسم رسمی معرفی سامانه‌ی «ای‌پسوله» (e-Psule) با اشاره به ابتکارهای دولت اقلیم کوردستان در حوزه‌ی خدمات دیجیتال گفت نخست‌وزیر اقلیم به‌صورت میدانی و مستمر روند اجرای این اصلاحات را دنبال می‌کند و هدایت آن را بر عهده دارد.

علاق این پروژه را یک تحول راهبردی در مسیر گذار به اقتصاد دیجیتال توصیف کرد و گفت این روند نه‌تنها به نفع اقلیم کوردستان، بلکه به سود کل عراق خواهد بود. او افزود شرایط کنونی اقتصادی دیگر با تکیه بر گردش گسترده‌ی پول نقد سازگار نیست و ایجاد یک نظام مالی کارآمد مستلزم زیرساخت‌های الکترونیکی امن و شفاف است.

به گفته‌ی رئیس بانک مرکزی عراق، تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی یکی از اهداف اصلی این تحول است و بانک مرکزی نقش کلیدی در هدایت شهروندان و تضمین امنیت کاربران در استفاده از سامانه‌های نوین پرداخت ایفا می‌کند.

علاق تأکید کرد راه‌اندازی «ای‌پسوله» ابزاری نوین در کنار سایر بسترهای پرداخت دیجیتال به شمار می‌رود و گامی مهم در توسعه‌ی زیرساخت‌های مالی و بانکی است. او این پروژه را نمونه‌ای موفق از همکاری میان بخش دولتی و خصوصی دانست که با روندهای جهانی تحول مالی نیز هم‌سو است.

وی در ادامه تصریح کرد بانک مرکزی عراق از همه‌ی طرح‌های نوآورانه در اقلیم کوردستان حمایت می‌کند و پرداخت الکترونیک دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی قطعی برای افزایش شفافیت و توان مالی کشور به شمار می‌رود.

در پایان، رئیس بانک مرکزی عراق بر تداوم همکاری با دولت اقلیم کوردستان برای ایجاد یک نظام مالی یکپارچه و امن در سراسر عراق تأکید کرد.