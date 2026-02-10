رئیس بانک مرکزی عراق: نخستوزیر اقلیم کوردستان نقش کلیدی در تحول نظام بانکی داشته است
علی علاق: مسرور بارزانی شخصاً روند دیجیتالیسازی خدمات مالی را هدایت و پیگیری میکند
رئیس بانک مرکزی عراق در مراسم رونمایی از سامانهی «ای-پسوله»(پرداخت آنلاین) تأکید کرد مسرور بارزانی شخصاً روند دیجیتالیسازی خدمات مالی را هدایت و پیگیری میکند.
رئیس بانک مرکزی عراق اعلام کرد مسـرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، نقشی محوری در پیشبرد روند دیجیتالیسازی خدمات مالی و تحول در نظام بانکی ایفا کرده است.
علی علاق، رئیس بانک مرکزی عراق، در مراسم رسمی معرفی سامانهی «ایپسوله» (e-Psule) با اشاره به ابتکارهای دولت اقلیم کوردستان در حوزهی خدمات دیجیتال گفت نخستوزیر اقلیم بهصورت میدانی و مستمر روند اجرای این اصلاحات را دنبال میکند و هدایت آن را بر عهده دارد.
علاق این پروژه را یک تحول راهبردی در مسیر گذار به اقتصاد دیجیتال توصیف کرد و گفت این روند نهتنها به نفع اقلیم کوردستان، بلکه به سود کل عراق خواهد بود. او افزود شرایط کنونی اقتصادی دیگر با تکیه بر گردش گستردهی پول نقد سازگار نیست و ایجاد یک نظام مالی کارآمد مستلزم زیرساختهای الکترونیکی امن و شفاف است.
به گفتهی رئیس بانک مرکزی عراق، تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی یکی از اهداف اصلی این تحول است و بانک مرکزی نقش کلیدی در هدایت شهروندان و تضمین امنیت کاربران در استفاده از سامانههای نوین پرداخت ایفا میکند.
علاق تأکید کرد راهاندازی «ایپسوله» ابزاری نوین در کنار سایر بسترهای پرداخت دیجیتال به شمار میرود و گامی مهم در توسعهی زیرساختهای مالی و بانکی است. او این پروژه را نمونهای موفق از همکاری میان بخش دولتی و خصوصی دانست که با روندهای جهانی تحول مالی نیز همسو است.
وی در ادامه تصریح کرد بانک مرکزی عراق از همهی طرحهای نوآورانه در اقلیم کوردستان حمایت میکند و پرداخت الکترونیک دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی قطعی برای افزایش شفافیت و توان مالی کشور به شمار میرود.
در پایان، رئیس بانک مرکزی عراق بر تداوم همکاری با دولت اقلیم کوردستان برای ایجاد یک نظام مالی یکپارچه و امن در سراسر عراق تأکید کرد.