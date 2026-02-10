مسرور بارزانی: گذار از اقتصاد نقدی به دیجیتال گامی راهبردی برای شکوفایی اقتصادی و شفافیت مالی است
هدف اصلی، تسهیل زندگی شهروندان و حذف کاغذبازیهای اداری است
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، در مراسمی رسمی از سامانهی پرداخت دیجیتال «ای-پسوله» (E-Psula) رونمایی کرد. وی در این مراسم ضمن اعلام خبر تأمین برق ۲۴ ساعته برای سراسر اقلیم کوردستان تا تابستان پیش رو، از اختصاص تخفیف ۲۰ درصدی برای شهروندانی که قبوض خود را از طریق این سامانه پرداخت کنند، خبر داد.
مراسم رونمایی از این پروژهی ملی با حضور مقامات ارشد دولتی، دیپلماتها و علی علاق، رئیس بانک مرکزی عراق برگزار شد.
تکمیل حلقهی دیجیتالسازی
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، سامانهی «ای-پسوله»(پرداخت الکترونیک) را مکمل پروژهی موفق «هَژماری من» (حساب من) دانست و اظهار داشت: «کمتر از دو سال پیش، تنها درصد اندکی از مردم حساب بانکی داشتند، اما امروز نیمی از شهروندان کوردستان صاحب حساب بانکی هستند و بیش از ۴ میلیارد دلار وارد چرخهی بانکی شده است.»
وی تأکید کرد که هدف اصلی، تسهیل زندگی شهروندان و حذف کاغذبازیهای اداری است. با راهاندازی «ای-پسوله»، شهروندان میتوانند در هر زمان و مکانی، هزینهی خدمات عمومی مانند برق را بدون نیاز به ایستادن در صفهای طولانی و مراجعهی حضوری پرداخت کنند.
نوید برق ۲۴ ساعته تا تابستان آینده
مسرور بارزانی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژهی «روناکی» (روشنایی) اشاره کرد و گفت: «خوشحالم اعلام کنم که هماکنون حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد خاک کوردستان از نعمت برق ۲۴ ساعته برخوردار است. اگرچه طبق برنامه قرار بود این پروژه تا پایان سال تکمیل شود، اما به تیم اجرایی دستور دادهام که روند را تسریع کنند تا در تابستان امسال، تمام کوردستان دارای برق ۲۴ ساعته شود.»
وی با اشاره به نصب کنتورهای هوشمند (Smart Meter)، این اقدام را گامی در جهت عدالت اجتماعی دانست تا هر مشترک دقیقاً به اندازهی مصرف خود هزینه پرداخت کند. بارزانی همچنین یادآور شد که با اجرای این طرح، ۴۰۰۰ ژنراتور دیزلی که عامل آلودگی هوا بودند، خاموش شدهاند که تأثیر زیستمحیطی آن معادل حذف دود ۷۰۰ هزار خودرو است.
تخفیف ۲۰ درصدی؛ مشوقی برای شهروندان
نخستوزیر اقلیم کوردستان در واکنش به نگرانیها دربارهی افزایش نرخ قبوض برق در فصل زمستان، یک خبر ویژه برای شهروندان داشت. وی اعلام کرد: «دولت برای کمک به مردم و تشویق به استفاده از فناوریهای نوین، تصمیم گرفته است برای تمام شهروندانی که طی ۳۰ روز آینده قبض برق خود را از طریق سامانهی "ای-پسوله" پرداخت کنند، ۲۰ درصدی تخفیف اعمال کند.»
اصلاحات بانکی و همکاری با بغداد
مسرور بارزانی در این مراسم از تلاشهای علی علاق، رئیس بانک مرکزی عراق، تقدیر کرد و اصلاحات بانکی در حال انجام را حیاتی خواند. وی ابراز امیدواری کرد که با تقویت زیرساختهای بانکی و اعتمادسازی میان مردم و بانکها، فرهنگ دریافت وام (Credit) برای خرید مسکن، خودرو و رفع نیازهای روزمره در کوردستان نهادینه شود تا شهروندان تنها به حقوق ماهانه وابسته نباشند.
شفافیت مالی و تمرکززدایی
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در پاسخ به سوالی دربارهی سرنوشت درآمدهای حاصل از این سامانه تصریح کرد: «یکی از اهداف اصلی "ای-پسوله" شفافیت است. هر شهروندی در هر استان یا شهرستانی که پولی بابت خدمات پرداخت میکند، این درآمد به صورت شفاف ثبت شده و برای ارائهی خدمات به همان منطقه و استان بازخواهد گشت.»
وی همچنین تأکید کرد که خدمات دیجیتال دولت اقلیم کوردستان بدون تبعیض جغرافیایی و به صورت یکسان در تمام مناطق، از زاخو تا گرمیان و دیگر مناطق کوردستانی، در دسترس خواهد بود که این امر نشاندهندهی یکپارچگی نظام حکمرانی در ارائه خدمات است.