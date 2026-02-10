تسریع در تشکیل کابینه‌ی جدید را به سود همه‌ی شهروندان است

2 ساعت پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با تأکید بر احترام به نتایج انتخابات، تسریع در تشکیل کابینه‌ی جدید را به سود همه‌ی شهروندان دانست و هم‌زمان از ادامه‌ی برنامه‌های اصلاحات دیجیتال خبر داد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرد موضع پارت دموکرات کوردستان بر تشکیل هرچه سریع‌تر دولت جدید اقلیم کوردستان است و این روند باید در چارچوب نتایج انتخابات و با در نظر گرفتن رأی شهروندان پیش برود.

نخست‌وزیر، سه‌شنبه ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ (۲۱ بهمن ۱۴۰۴) در یک گفتگوی خبری گفت تشکیل کابینه‌ی جدید در آینده‌ی نزدیک به سود همه‌ی مردم کوردستان است و پارت دموکرات کوردستان بارها بر این موضع تأکید کرده است. به گفته‌ی وی، هدف، تشکیل دولتی یکپارچه و سراسری است که بازتاب‌دهنده‌ی استحقاق‌های انتخاباتی و آرای شهروندان باشد.

اصلاحات دیجیتال و پروژه‌ی «ای‌پسوله»

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌ی «ای‌پسوله» (e-Psule) اشاره کرد و آن را بخشی از برنامه‌ی گسترده‌ی اصلاحات دیجیتال دولت اقلیم کوردستان دانست. او توضیح داد این برنامه با هدف ایجاد زیرساختی اقتصادی طراحی شده است تا هر شهروند، چه کارمند دولت و چه فعال بخش خصوصی، دارای حساب بانکی باشد و بتواند از خدمات دیجیتال بانکی بهره‌مند شود.

به گفته‌ی بارزانی، این روند افزون بر تسهیل پرداخت هزینه‌ی خدمات عمومی مانند آب و برق، موجب افزایش شفافیت درآمدها و هزینه‌های دولت نیز خواهد شد.

موضوع حقوق و روابط با بغداد

مسرور بارزانی درباره‌ی پرداخت حقوق کارکنان نیز گفت دولت اقلیم کوردستان همواره از حقوق قانونی شهروندان دفاع می‌کند، اما روند پرداخت حقوق‌ها مدتی است به تصمیم‌های بغداد وابسته شده است. او تأکید کرد دولت فدرال باید به تعهدات قانونی خود در قبال شهروندان کوردستان و سراسر عراق پایبند باشد و میان مناطق مختلف تبعیض قائل نشود.

نامزد ریاست‌جمهوری عراق

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان درباره‌ی نامزد پست ریاست‌جمهوری عراق نیز گفت تاکنون توافقی بر سر یک نامزد مشترک حاصل نشده است. با این حال، به گفته‌ی وی، ترجیح این است که نامزد مورد نظر، نماینده‌ی کل کوردستان باشد نه یک جریان خاص. او پیشنهاد داد اکثریت نمایندگان کورد در پارلمان عراق یا از طریق پارلمان کوردستان، فردی را به‌عنوان نامزد مشترک معرفی کنند.

چشم‌انداز آینده‌ی بخش دیجیتال

بارزانی در پایان با اشاره به آینده‌ی خدمات دیجیتال گفت برنامه‌ی اصلاحات تنها به پرداخت قبوض محدود نیست، بلکه هدف، توسعه‌ی گسترده‌ی بخش دیجیتال و نظام مالی در سراسر کوردستان است. او افزود در آینده خدمات بیشتری به سامانه‌ی «ای-‌پسوله» متصل خواهد شد.