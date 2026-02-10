اخبار

مسرور بارزانی: تسهیل‌گری‌های بانک مرکزی عراق شایسته‌ی قدردانی است

رئیس دولت اقلیم کوردستان بر تقویت هماهنگی بانکی و پیشبرد طرح‌های دیجیتالی تأکید کرد

کوردستان مسرور بارزانی سیستم بانکی عراق علی علاق

مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ (۲۱ بهمن ۱۴۰۴)، با حضور علی علاق، رئیس بانک مرکزی عراق، با مسئولان و نمایندگان شماری از بانک‌ها و شرکت‌های کیف‌پول الکترونیکی در عراق و اقلیم کوردستان دیدار کرد. این نهادها در اجرای دو طرح «حساب من» و «ای-‌پسوله» مشارکت دارند.

بر اساس بیانیه‌ی دولت اقلیم کوردستان، در این نشست بر بهبود سازوکارهای نظام بانکی، توسعه‌ی همکاری‌های فنی و افزایش هماهنگی میان دولت اقلیم کوردستان، بانک مرکزی عراق و بانک‌های مشارکت‌کننده در دو پروژه‌ی یادشده تأکید شد.

در این بیانیه آمده است رئیس دولت اقلیم کوردستان از رئیس بانک مرکزی عراق و تیم همراه او به‌دلیل تسهیل‌گری، همکاری مؤثر و هماهنگی سازنده با نهادهای دولت اقلیم کوردستان قدردانی کرد و حمایت این نهاد از روند اصلاحات راهبردی در حوزه‌ی توسعه‌ی نظام بانکی را مثبت ارزیابی نمود.

مسرور بارزانی همچنین اصلاحات انجام‌شده از سوی بانک مرکزی عراق را در راستای کارآمدسازی و بهبود عملکرد نظام بانکی در سطح عراق ستود و آن را گامی مهم در مسیر نوسازی زیرساخت‌های مالی دانست.

در مقابل، رئیس بانک مرکزی عراق نیز ضمن استقبال از دیدگاه‌های رئیس دولت اقلیم کوردستان درباره‌ی اصلاحات بانکی و دیجیتالی‌سازی خدمات عمومی، آمادگی این نهاد را برای ادامه‌ی همکاری و هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط در دولت اقلیم کوردستان بار دیگر اعلام کرد.

 
مصطفی ابراهیم ,