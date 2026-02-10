مسرور بارزانی: تسهیلگریهای بانک مرکزی عراق شایستهی قدردانی است
رئیس دولت اقلیم کوردستان بر تقویت هماهنگی بانکی و پیشبرد طرحهای دیجیتالی تأکید کرد
مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، روز سهشنبه ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ (۲۱ بهمن ۱۴۰۴)، با حضور علی علاق، رئیس بانک مرکزی عراق، با مسئولان و نمایندگان شماری از بانکها و شرکتهای کیفپول الکترونیکی در عراق و اقلیم کوردستان دیدار کرد. این نهادها در اجرای دو طرح «حساب من» و «ای-پسوله» مشارکت دارند.
بر اساس بیانیهی دولت اقلیم کوردستان، در این نشست بر بهبود سازوکارهای نظام بانکی، توسعهی همکاریهای فنی و افزایش هماهنگی میان دولت اقلیم کوردستان، بانک مرکزی عراق و بانکهای مشارکتکننده در دو پروژهی یادشده تأکید شد.
در این بیانیه آمده است رئیس دولت اقلیم کوردستان از رئیس بانک مرکزی عراق و تیم همراه او بهدلیل تسهیلگری، همکاری مؤثر و هماهنگی سازنده با نهادهای دولت اقلیم کوردستان قدردانی کرد و حمایت این نهاد از روند اصلاحات راهبردی در حوزهی توسعهی نظام بانکی را مثبت ارزیابی نمود.
مسرور بارزانی همچنین اصلاحات انجامشده از سوی بانک مرکزی عراق را در راستای کارآمدسازی و بهبود عملکرد نظام بانکی در سطح عراق ستود و آن را گامی مهم در مسیر نوسازی زیرساختهای مالی دانست.
در مقابل، رئیس بانک مرکزی عراق نیز ضمن استقبال از دیدگاههای رئیس دولت اقلیم کوردستان دربارهی اصلاحات بانکی و دیجیتالیسازی خدمات عمومی، آمادگی این نهاد را برای ادامهی همکاری و هماهنگی با نهادهای ذیربط در دولت اقلیم کوردستان بار دیگر اعلام کرد.