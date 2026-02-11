عراق سهم اصلی واردات کالاهای کشاورزی و غذایی ایران را در اختیار دارد

26 دقیقه پیش

بر اساس تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب وابسته به اتاق بازرگانی ایران، عراق مهم‌ترین شریک تجاری ایران در بخش محصولات کشاورزی و غذایی است.

طبق این گزارش، در ۹ ماه نخست سال جاری خورشیدی ایران ـ که تا مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) ادامه دارد ـ عراق حدود ۵۰ درصد از صادرات صنایع غذایی ایران را به خود اختصاص داده است. همچنین در بخش محصولات عمومی کشاورزی، عراق با سهم ۳۹ درصدی در رتبه‌ی نخست کشورهای واردکننده‌ی این کالاها از ایران قرار دارد.

پس از عراق، امارات متحده‌ی عربی با ۲۱ درصد در جایگاه دوم ایستاده است. دیگر مقاصد اصلی صادراتی ایران در این بخش عبارت‌اند از: روسیه (۱۰ درصد)، پاکستان (۵ درصد) و افغانستان (۴ درصد).

در ادامه‌ی گزارش آمده است کشورهایی مانند عمان، ترکمنستان، هند، ترکیه و قطر نیز هر یک با سهمی بین ۲ تا ۳ درصد بخشی از واردات محصولات کشاورزی ایران را تشکیل می‌دهند.

این آمارها نشان می‌دهد بازار عراق برای ایران اهمیتی راهبردی دارد، به‌ویژه در حوزه‌ی تأمین مواد غذایی؛ به‌گونه‌ای که فاصله‌ی قابل توجهی با سایر کشورهای منطقه دارد.