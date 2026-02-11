هیئتی از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها با رجب طیب اردوغان درباره‌ی روند «فرآیند صلح» گفت‌وگو کرد

2 ساعت پیش

هیئتی از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها که به «هیئت امرالی» شناخته می‌شود، روز چهارشنبه ۱۱ فوریه‌ی ۲۰۲۶ (۲۲ بهمن ۱۴۰۴) با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، در کاخ ریاست‌جمهوری دیدار کرد.

این هیئت متشکل از پروین بولدان و میتحت سنجار بود. در این نشست همچنین افکان آلا، معاون رئیس حزب عدالت و توسعه (آک‌پارتی)، و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت)، حضور داشتند.

پروین بولدان پیش از آغاز نشست در اظهاراتی کوتاه گفت این پنجمین دیدار آنان با رئیس‌جمهوری است و «فرآیند صلح» وارد مرحله‌ای تازه شده، زیرا کمیسیون پارلمان ترکیه به مرحله‌ی تدوین گزارش نهایی رسیده است. او افزود افکار عمومی در انتظار اطلاع از روند پیشرفت این فرآیند است و پس از دیدار، بیانیه‌ای منتشر خواهد شد.

میتحات سنجار نیز با اشاره به تحولات اخیر در ترکیه و سوریه گفت در این دیدار همه‌ی رخدادهای جدید با رئیس‌جمهوری در میان گذاشته می‌شود و پیشنهادهای مشخصی ارائه خواهد شد. پیش‌تر چهار نشست میان این هیئت و رئیس‌جمهوری ترکیه در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان ۱۴۰۴) برگزار شده بود.