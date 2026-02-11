اعدام ۱۰ محکوم در زندان مرکزی ناصریه
سخنگوی وزارت دادگستری عراق از اجرای احکام اعدام طی روزهای اخیر خبر داد
وزارت دادگستری عراق اعلام کرد طی چند روز گذشته احکام اعدام حدود ۱۰ محکوم در زندان مرکزی ناصریه، واقع در استان ذیقار و معروف به «الحوت»، اجرا شده است.
احمد لعیبی، سخنگوی این وزارتخانه، روز چهارشنبه ۱۱ فوریهی ۲۰۲۶ (۲۲ بهمن ۱۴۰۴) گفت در میان اعدامشدگان، سعدون صبری قیسی نیز بوده که به اتهام دست داشتن در قتل محمدباقر صدر، روحانی سرشناس شیعهی عراق، محکوم شده بود.
در مقابل، ائتلاف بینالمللی علیه مجازات اعدام پیشتر در گزارشی دربارهی وضعیت اجرای احکام اعدام در عراق اعلام کرده بود نزدیک به ۸ هزار زندانی در این کشور با حکم اعدام روبهرو هستند.
همچنین طی یکی دو سال گذشته چندین مورد اجرای گروهی احکام اعدام در عراق گزارش شده است.
پس از سقوط حکومت پیشین، دولت عراق از سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) اجرای مجدد مجازات اعدام را از سر گرفت. بر اساس دادههای منتشرشده از سوی دیدهبان حقوق بشر، تاکنون بیش از ۱۱۴۵ نفر در این کشور اعدام شدهاند.