پرزیدنت بارزانی از ویکتوریا تیلور استقبال کرد
تحولات عراق و سوریه و روابط اربیل و بغداد از محورهای گفتوگو میان پرزیدنت بارزانی و ویکتوریا تیلور بود
روز چهارشنبه ۱۱ فوریهی ۲۰۲۶ (۲۲ بهمن ۱۴۰۴) در پیرمام، پرزیدنت بارزانی با ویکتوریا تیلور، معاون پیشین دستیار وزیر خارجهی ایالات متحده آمریکا در امور ایران و عراق و مسئول بخش ابتکار عراق در اندیشکدهی شورای آتلانتیک، دیدار کرد.
در این دیدار، وضعیت کنونی منطقه بهطور کلی، روند سیاسی در عراق، تلاشهای اخیر نیروهای سیاسی برای تشکیل دولت جدید عراق و همچنین روابط میان اربیل و بغداد مورد بحث قرار گرفت.
تحولات سوریه و مناطق کوردستانی آن کشور نیز از دیگر محورهای گفتوگو بود. ویکتوریا تیلور به نقش پرزیدنت بارزانی در تلاشها برای تثبیت آتشبس، پیشبرد گفتوگو میان دمشق و نیروهای سوریهی دموکراتیک و نیز هماهنگی با نمایندهی ویژهی آمریکا در امور سوریه پرداخت و این اقدامات را حائز اهمیت دانست.
پرزیدنت بارزانی نیز تأکید کرد خواستار برقراری صلح و ثبات در سوریه و مناطق کوردستانی آن کشور است و آتشبس میان دمشق و نیروهای سوریهی دموکراتیک باید ادامه یابد. ایشان افزود همهی طرفها باید به اجرای مفاد توافقهای موجود پایبند باشند تا زمینه برای پایان درگیریها و کاهش تنشها فراهم شود.