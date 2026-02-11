1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – دفتر امیر قطر، امروز چهارشنبه ۱۱ فوریه، در دو بیانیه جداگانه اعلام کرد که امیر در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره کاهش تنش در منطقه گفت‌وگو کرد و سپس با مقام ارشد امنیتی ایران دیدار کرد.

در یک بیانیه آمده است که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی و ترامپ بر «وضعیت فعلی منطقه و تلاش‌های بین‌المللی با هدف کاهش تنش و تقویت امنیت و صلح منطقه‌ای» تمرکز کردند.

این بیانیه افزود که رهبران همچنین درباره «حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک با هدف حل بحران‌ها از طریق گفت‌وگو و روش‌های مسالمت‌آمیز» تبادل نظر کردند.

دفتر امیر قطر همچنین اعلام کرد که شیخ تمیم در دوحه با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرده است.

طبق بیانیه‌ای، دو طرف درباره «تحولات منطقه، تلاش‌ها برای کاهش تنش و افزایش امنیت منطقه‌ای» گفت‌وگو کردند و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر نیز در این دیدار حضور داشت.

آمریکا و ایران روز جمعه گذشته مذاکرات خود را در عمان از سر گرفتند.

لاریجانی روز سه‌شنبه در مسقط با سلطان هیثم بن طارق، حاکم عمان نیز ، دیدار کرد.

ای‌اف‌پی/ب.ن