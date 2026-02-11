شمارزندانیانی داعشی منتقل شده به عراق از پنج هزار نفر گذشته است.

1 ساعت پیش

خالد شوانی، وزیر دادگستری عراق، اعلام کرد زندانیان وابسته به داعش که از سوریه به عراق منتقل می‌شوند، به هیچ‌وجه به زندان‌های اقلیم کوردستان فرستاده نخواهند شد.

او روز چهارشنبه ۱۱ فوریه‌ی ۲۰۲۶ (۲۲ بهمن ۱۴۰۴) در گفت‌وگو با خبرنگاران توضیح داد زندان‌های چمچمال و سوسه مخصوص جرایم عمومی‌اند و پرونده‌های تروریسم در زندان‌های ویژه در مرکز و جنوب عراق پیگیری می‌شوند.

به گفته‌ی او، تاکنون ۵۰۴۶ زندانی داعشی از سوریه به عراق منتقل شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این تعداد به حدود ۶ هزار نفر برسد. تمامی این افراد زیر نظر شورای عالی قضایی عراق و توسط هیئت‌های تخصصی قضایی محاکمه خواهند شد.

شوانی همچنین گفت بیشتر این زندانیان تابعیت حدود ۶۰ کشور مختلف را دارند و دولت عراق در هماهنگی با ائتلاف بین‌المللی و کشورهای مربوطه است تا پس از پایان روند دادرسی، کشور‌هایشان آنان را تحویل بگیرند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که فرماندهی مرکزی ایالات متحده در ۲۱ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴) اعلام کرد روند تازه‌ای برای انتقال بازداشت‌شدگان داعش از شمال‌شرق سوریه به عراق آغاز شده و در مرحله‌ی نخست ۱۵۰ زندانی از زندانی در حسکه به مکانی امن در عراق منتقل شده‌اند.