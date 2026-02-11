رئیسجمهور ایران: برای «هرگونه راستیآزمایی» برنامه هستهای آمادگی داریم
اربیل (کوردستان۲۴) – مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، امروز چهارشنبه ۱۱ فوریه، در پی ازسرگیری مذاکرات تهران با ایالات متحده، گفت که کشورش «تسلیم خواستههای بیش از حد» در مورد برنامه هستهای خود نخواهد شد.
او همچنین گفت که ایران برای «هرگونه راستیآزمایی» برنامه هستهایش آمادگی دارد و تاکید کرد که کشورش به دنبال تولید سلاح اتمی نیست.
ایران و ایالات متحده، هفته گذشته برای اولین بار از زمان جنگ با اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، که منجر به حملات ایالات متحده به سایتهای هستهای ایران شد، مذاکرات را از سر گرفتند.
پزشکیان گفت:«ایران ما در برابر تجاوز تسلیم نخواهد شد، اما با تمام توان خود به گفتوگو با کشورهای همسایه ادامه میدهیم، تا صلح و آرامش را در منطقه برقرار کنیم.»
او در میدان آزادی تهران، به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سخنرانی میکرد.
وی افزود:«کشور ما، ایران، تسلیم خواستههای بیش از حد آنها نخواهد شد.»
ایران اصرار دارد که برنامه هستهایاش صلحآمیز است، اگرچه کشورهای غربی و اسرائیل معتقدند آن کشور به دنبال دستیابی به سلاح هستهای است.
در ایران هر سال، پیروزی انقلاب اسلامی با حضور گسترده مردم در خیابانها گرامی داشته میشود.
ایافپی/ب.ن