جانی اولشِفسکی: با دقت تحولات سوریه را زیر نظر داریم
اربیل (کوردستان۲۴) – یک نماینده کنگره آمریکا، میگوید که با دقت و به طور مستمر تحولات سوریه را زیر نظر دارند، تا مطمئن شوند که دولت موقت سوریه کشور را به درستی مدیریت میکند.
جانی اولشِفسکی، نماینده کنگره آمریکا، در گفتوگوی اختصاصی با کوردستان۲۴، گفت:«ما در مجلس نمایندگان تمام تلاش خود را برای حمایت از تغییراتی که آمریکا از گذشته دور در پی تحقق آن بوده است، به کار میگیریم. هدف ما از برگزاری نشستها نظارت بر روند تغییرات در سوریه است.»
وی افزود:«من مسائلی را مورد توجه قرار دادهام که در روند فراموش شدهاند، به خصوص حقوق و جایگاه زنان، هنوز به انجام اصلاحات و حفظ حقوق مردم سوریه امیدوار هستیم، با این حال ما نگرانیهای جدی داریم.»
این نماینده کنگره آمریکا تاکید کرد که برای انجام تغییرات ضروری در شرایط فعلی به اعمال فشار ادامه میدهند. او گفت:«من و همکارانم در کمیسیون امور خارجه به طور مستمر با مقامات ذیربط در گفتوگو هستیم و از نگرانیهای موجود در سوریه غافل نشدهایم.»
جانی اولشِفسکی، با بیان اینکه باید دولت آمریکا مسائل سوریه را به طور کامل مورد اهمیت قرار دهد، گفت:«ما میخواهیم نظام جدید سوریه به شیوهای حکمرانی کند که مورد پذیرش ما و جامعه بینالملل باشد.»
ب.ن