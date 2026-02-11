کابینهی دولت اقلیم کوردستان به فراکسیونهای کوردستانی: اجازه ندهید نتایج سرشماری دستکاری شود
نشست رسمی کابینهی اقلیم کوردستان به ریاست نخستوزیر مسرور بارزانی برگزار شد
کابینهی دولت اقلیم کوردستان با رد «دستکاری» نسبت جمعیتی اقلیم در نتایج سرشماری عراق، از دولت فدرال خواست به رقم رسمی ۱۴.۱ درصد پایبند بماند و از فراکسیونهای کوردستانی در پارلمان عراق خواست مانع تغییر نتایج شوند.
نشست کابینهی دولت اقلیم کوردستان روز چهارشنبه، ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ (۲۲ بهمن ۱۴۰۴)، به ریاست مسرور بارزانی و با حضور قباد طالبانی، معاون نخستوزیر، برگزار شد.
گزارش وزیر برنامهریزی دربارهی سرشماری
در بخش نخست نشست، دارا رشید وزیر برنامهریزی، گزارشی مشروح همراه با دادهها و جزئیات آماری دربارهی سرشماری عمومی جمعیت عراق ارائه کرد؛ سرشماریای که به گفتهی او در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) انجام شده و طبق اعلام رسمی، نسبت جمعیت اقلیم کوردستان (بهجز مناطق کوردستانی خارج از اقلیم کوردستان) ۱۴.۱ درصد تعیین شده است.
رد دستکاری نتایج سرشماری
کابینهی دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد سرشماری بر پایهی تفاهم و مصوبات پیشین انجام شده و دولت فدرال ملزم به رعایت همان توافقها و تصمیمهاست. با این حال، به گفتهی کابینه، وزارت برنامهریزی فدرال «خارج از چارچوب مصوبات» و «بر خلاف توافق مشترک» با نتایج رسمی برخورد کرده و این موضوع میتواند پیامدهای منفی برای حقوق و سهم اقلیم داشته باشد؛ موضوعی کە «نیازمند اقدام فوری برای اصلاح» است.
کابینهی اقلیم کوردستان ضمن قدردانی از وزیر برنامهریزی بابت تهیه گزارش، تأکید کرد هرگونه کاهش یا دستکاری در نسبت جمعیتی اقلیم را نمیپذیرد و برای اصلاح خطاها و دستکاریهای احتمالی، اقدامات لازم را در دستور کار قرار میدهد. همچنین از دولت فدرال خواست به توافقهای مشترک و نتیجهی رسمی اعلامشده پایبند بماند و نسبت ۱۴.۱ درصدی را مبنای محاسبه سهم بودجهای و دیگر حقوق قانونی اقلیم قرار دهد.
فراخوان به فراکسیونهای کوردستانی
کابینه در ادامه، از ریاستجمهوری عراق و فراکسیونهای کوردستانی در مجلس نمایندگان خواست «بهعنوان وظیفهای قانونی و ملی» از حقوق مردم کوردستان دفاع کنند و اجازه ندهند نتایج سرشماری تغییر کند یا نسبت جمعیتی اقلیم از رقم رسمی اعلامشده پایینتر آورده شود.
بحث دربارهی حقوق زندانیان سیاسی
در بخش دوم نشست، موضوع پیشنویس تفاهمنامهی مشترک میان وزارت امور شهدا و انفالشدگان و نهاد زندانیان سیاسی عراق بررسی شد؛ تفاهمنامهای که هدف آن، یکسانسازی امتیازات و حقوق مالی زندانیان و بازداشتشدگان سیاسی در اقلیم کوردستان با همتایانشان در دیگر مناطق عراق، بر پایهی ماده ۱۳۲ قانون اساسی و قانون شماره ۱۰ سال ۲۰۲۵ عنوان شده است. کابینه از هر گامی برای بهبود خدمات و بهرهمندی زندانیان سیاسی اقلیم از حقوق مشابه حمایت کرد و همزمان بر ضرورت رعایت ویژگیهای قانونی و چارچوبهای اجرایی شفاف برای تأمین مالی این حقوق تأکید کرد.