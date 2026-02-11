هشدار سفر آمریکا: عراق و ایران در فهرست «سطح ۴»؛ توصیه به «سفر نکنید»

از شهروندان آمریکایی خواسته شده است به کشورهای نامبرده‌شده سفر نکنند

1 ساعت پیش

وزارت خارجه‌ی آمریکا در به‌روزرسانی جدید هشدارهای سفر، عراق و ایران را همراه با چند کشور دیگر در بالاترین سطح هشدار قرار داد و از شهروندان آمریکایی خواست به این مقاصد سفر نکنند.

بر اساس اطلاعیه‌ی تازه‌ی بخش امور کنسولی وزارت خارجه‌ی آمریکا، در روز چهارشنبه ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ (۲۲ بهمن ۱۴۰۴)، شماری از کشورها در «سطح ۴» هشدار سفر قرار گرفتند؛ سطحی که بالاترین درجه‌ی هشدار است و با عبارت «سفر نکنید» معرفی می‌شود.

در این اطلاعیه دلیل این تصمیم، «شدت شرایط داخلی» در برخی کشورها و همچنین «محدودیت توان آمریکا برای کمک‌رسانی به شهروندانش در شرایط مخاطره‌آمیز» عنوان شده است.

عراق و ایران در کنار چند کشور منطقه

در فهرست اعلام‌شده، نام عراق و ایران در کنار کشورهایی مانند سوریه، لبنان و یمن دیده می‌شود. همچنین نام کشورهایی از اروپا از جمله روسیه، اوکراین و بلاروس و نیز کشورهایی از آسیا مانند کره‌ی شمالی، افغانستان و میانمار ذکر شده است.

گستره‌ی هشدارها در آفریقا و قاره‌ی آمریکا

در بخش دیگری از فهرست، شماری از کشورهای آفریقایی از جمله لیبی، سومالی، سودان، سودان جنوبی، مالی، نیجر، بورکینافاسو و جمهوری آفریقای مرکزی نیز به‌عنوان مقاصد پرخطر معرفی شده‌اند. همچنین نام ونزوئلا و هائیتی در قاره‌ی آمریکا در فهرست هشدارهای سطح بالا آمده است.