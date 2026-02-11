وزارت خارجهی ترکیه: رسانههای عراقی سخنان هاکان فیدان را نادرست تفسیر کردهاند
ترکیه میگوید اظهارات وزارت خارجهای این کشور نادرست تفسیر شده است
سخنگوی وزارت خارجهی ترکیه با رد هرگونه مداخله در امور داخلی عراق اعلام کرد بخشهایی از گفتههای هاکان فیدان در یک گفتوگوی تلویزیونی «بهاشتباه» بازتاب یافته و هدف آن، جلب توجه به تهدیدهای پ.ک.ک در خاک عراق بوده است.
اونجو کچلی سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، روز چهارشنبه، ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ (۲۲ بهمن ۱۴۰۴)، در واکنش به بازتاب سخنان هاکان فیدان، وزیر خارجهی ترکیه، اعلام کرد برخی رسانههای عراقی بخشهایی از اظهارات فیدان را «نادرست تفسیر و بازنمایی» کردهاند.
سخنگوی وزارت خارجهی ترکیه گفت اظهارات فیدان که در جریان یک مصاحبهی تلویزیونی در ۹ فوریه ۲۰۲۶ (۲۰ بهمن ۱۴۰۴) مطرح شده، بر پایهی «درک مشترک از همکاری» بوده و هدف آن، جلب توجه به تهدیدهایی است که حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) برای امنیت عراق ایجاد میکند.
به گفتهی او، منظور فیدان برجستهکردن خطرات مرتبط با حضور پ.ک.ک در بخشهایی از عراق، بهویژه در مناطق شنگال، مخموور و قندیل بوده است.
وزارت خارجهی ترکیه همچنین تأکید کرد نباید این اظهارات بهعنوان «مداخله در امور داخلی عراق» تلقی شود و آنکارا هدف خود را گسترش همکاریهای نهادی و سازنده با عراق، بهخصوص در حوزهی امنیتی، عنوان کرد.
در ادامهی این موضعگیری آمده است که ترکیه «در هر فرصت» حمایت خود را از حاکمیت عراق تکرار میکند.