اتحادیه‌ی اروپا از حق تعیین سرنوشت روژاوای کوردستان حمایت می‌کند

2 ساعت پیش

اَوین اینجیر می‌گوید پارلمان اروپا قرار است درباره‌ی طرحی رأی‌گیری کند که کمک به سوریه را مشروط می‌کند و در آن از حقوق اقلیت‌ها و حق تعیین سرنوشت روژاوای کوردستان نام برده شده است.

اَوین اینجیر، عضو پارلمان اروپا، روز چهارشنبه ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ (۲۲ بهمن ۱۴۰۴) در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد نشست‌های اخیر پارلمان اروپا به‌طور فشرده به وضعیت سوریه و روژاوای کوردستان اختصاص یافته و قرار است «برای نخستین‌بار» درباره یک طرح مشخص در این باره رأی‌گیری شود.

این نماینده‌ی پارلمان اروپا گفت در صورت تصویب طرح، کمک‌های اتحادیه‌ی اروپا به سوریه مشروط به مجموعه‌ای از معیارها خواهد بود؛ از جمله رعایت حقوق بین‌الملل، حقوق اقلیت‌ها و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت در روژاوای کوردستان. او تأکید کرد کمیسیون اروپا باید به مفاد این طرح پایبند باشد.

اَوین اینجیر از تصمیم اعلام‌شده برای اختصاص ۶۲۰ میلیون یورو کمک «بدون شرط» به دولت سوریه انتقاد کرد و گفت این منابع از مالیات شهروندان اروپایی تأمین می‌شود و چنین اقدامی را «غیرقابل پذیرش» دانست. او این تصمیم را اقدامی نادرست در قبال کوردها و دیگر مؤلفه‌های سوریه توصیف کرد.

این نماینده‌ی پارلمان اروپا خواستار گام‌های جدی اتحادیه‌ی اروپا برای حمایت از مؤلفه‌های سوریه شد و گفت باید بر دمشق برای توقف نقض حقوق کوردها و دیگر گروه‌ها فشار وارد شود. او همچنین بر نقش اقلیم کوردستان در حمایت از روژاوا تأکید کرد و گفت اتحادیه‌ی اروپا در رویکرد حمایتی خود می‌تواند به تجربه اقلیم کوردستان توجه کند.