آموزش رسمی زبان کوردی در سوئد و آلمان
۳۰ مدرسهی کوردی در سوئد و آلمان ثبت شده و ٣هزار زبانآموز آنلاین در آموزش زبان کوردی ثبتنام کردهاند
نمایندهی کنفدراسیون مهاجران کوردستان در اقلیم کوردستان میگوید در قالب یک پروژهی مشترک با دولت اقلیم کوردستان، زبان کوردی در برخی کشورها از جمله سوئد و آلمان به بخشی از آموزش رسمی تبدیل شده و همزمان هزاران کودک کورد در کلاسهای حضوری و آنلاین از آموزش زبان مادری بهرهمند میشوند.
خلیل شریف نمایندهی کنفدراسیون مهاجران کورد روز چهارشنبه، ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ (۲۲ بهمن ۱۴۰۴)، در اقلیم کوردستان، جزئیات پروژهای را برای تقویت آموزش زبان کوردی در دیاسپورا تشریح کرد.
او در گفتوگو با وبسایت کوردستان۲۴ اعلام کرد تاکنون ۳۰ مدرسهی کوردی در خارج از کشور ذیل این پروژه ثبت شدهاند؛ پروژهای که با مشارکت کنفدراسیون مهاجران کورد در اروپا و وزارت آموزشوپرورش دولت اقلیم کوردستان اجرا میشود و هدف اصلی آن «حفظ و آموزش زبان مادری» است.
سوئد و آلمان؛ زبان کوردی در آموزش رسمی
به گفتهی خلیل شریف، در کشورهایی مانند سوئد و آلمان آموزش زبان کوردی به بخشی از سازوکار رسمی آموزشی تبدیل شده و معلمان کورد در مدارس به کودکان، زبان کوردی آموزش میدهند.
او تأکید کرد این روند تنها به برگزاری کلاس محدود نیست و تأمین کتاب، ارائهی الفبای کوردی و تسهیل روند آزمونها را نیز در بر میگیرد تا دانشآموزان به استمرار آموزش ترغیب شوند.
۳ هزار زبانآموز در آموزش آنلاین
خلیل شریف همچنین گفت برای مناطق یا شهرهایی که مدرسهی کوردی ندارند، یا برای گسترش دامنهی دسترسی، آموزش آنلاین فعال شده و ۳ هزار زبانآموز از طریق این سامانه مشارکت دارند. به گفتهی او، آموزش در ۴ سطح و با گویشهای سورانی، کرمانجی و بادینی ارائه میشود.
وی افزود گواهینامههای این دورهها از سوی وزارت آموزشوپرورش دولت اقلیم کوردستان به رسمیت شناخته میشود و پس از پایان سطوح آموزشی به زبانآموزان اعطا خواهد شد. همچنین روند ثبتنام هر سال در فصل تابستان آغاز میشود و متقاضیان از طریق یک پیوند ویژه میتوانند نامنویسی کنند.
ارسال کتابهای درسی به اروپا و آمریکا
در همین چارچوب، بهگفتهی مسئولان آموزشی، وزارت آموزشوپرورش دولت اقلیم کوردستان پیشتر نیز از طریق تفاهمنامه با کنفدراسیون مهاجران کوردستانی، محمولههایی از کتابهای درسی زبان کوردی چاپ شده و ۶ هزار کتاب کرمانجی به اروپا، ۸ هزار و ۵۰۰ کتاب کوردی به دو گویش سورانی و بادینی در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۳ آبان ۱۴۰۴) به مدارس کوردی در اروپا و آمریکا را برای مدارس دیاسپورا ارسال کرده است.