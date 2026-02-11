مسرور بارزانی: وزارت برنامهریزی فدرال برخلاف توافقها با نتایج سرشماری رفتار کرده است
نخستوزیر دربارهی تغییرات احتمالی در نتایج سرشماری عمومی جمعیت عراق هشدار داد
مسرور بارزانی در نشست کابینهی دولت اقلیم کوردستان، نسبت به پیامدهای دستکاری نتایج سرشماری هشدار داد و گفت هرگونه تغییر در سهم جمعیتی اقلیم نقض توافقها و دارای اثر منفی بر حقوق قانونی اقلیم است.
مسرور بارزانی روز چهارشنبه، ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ (۲۲ بهمن ۱۴۰۴)، در جریان ریاست نشست کابینهی دولت اقلیم کوردستان، دربارهی تغییرات احتمالی در نتایج سرشماری عمومی جمعیت عراق هشدار داد.
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد کابینه، موضع رسمی خود را دربارهی نتایج سرشماری مشخص کرده و «هر نوع دستکاری» در نسبت جمعیتی اقلیم را رد میکند.
مسرور بارزانی با ابراز نگرانی از عملکرد وزارت برنامهریزی فدرال گفت این وزارتخانه «خارج از چارچوب تصمیمهای دولت عراق» و «بر خلاف توافق مشترک دو دولت» با نتایج رسمی سرشماری برخورد کرده است. او تأکید کرد چنین اقدامی میتواند اثر منفی بر حقوق مالی و قانونی اقلیم کوردستان داشته باشد و وضعیت «نیازمند اقدام فوری برای اصلاح» است.
وی بار دیگر از دولت فدرال خواست به توافقهای مشترک و نتیجهی رسمی اعلامشده پایبند بماند و رقم ۱۴.۱ درصد را بهعنوان مبنای سهم اقلیم در محاسبات بودجه و حقوق قانونی در نظر بگیرد.