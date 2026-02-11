انتقال بیش از ۵ هزار عضو داعش از سوریه به عراق
وزیر دادگستری عراق تأکید کرد که داعشیهای منتقلشده در بغداد نگهداری میشوند
دولت عراق در عملیاتی گسترده، تاکنون ۵ هزار و ۴۶ تن از عناصر داعش را از زندانهای سوریه به داخل خاک عراق منتقل کرده است. این افراد که در میان آنها سرکردگان بلندپایه نیز دیده میشوند، تحت تدابیر شدید امنیتی در زندان «کرخ» واقع در فرودگاه بینالمللی بغداد نگهداری میشوند. گفته میشود هزینههای انتقال، تغذیه و اسکان این زندانیان توسط ائتلاف بینالمللی تأمین میشود و قرار است این افراد بر اساس قوانین جزایی عراق محاکمه شوند.
خالد شوانی، وزیر دادگستری عراق، در گفتگوی اختصاصی با کوردستان ۲۴ تصریح کرد: «این تروریستها که از سوریه منتقل شدهاند، بههیچوجه به زندانهای اقلیم کوردستان نظیر "سوسی" یا "چمچمال" فرستاده نمیشوند.»
وی افزود: «زندانهای اقلیم مختص مجرمان عادی و غیرنظامی است، درحالیکه این افراد تروریست هستند و باید در زندانهای ویژهی بغداد تحت نظارتهای شدید امنیتی باقی بمانند.»
انتقال این حجم از نیروهای داعش با واکنش تند جریانهای شیعه مواجه شده است. محمد بلداوی، عضو ائتلاف صادقون، این اقدام را بهمثابهی یک «بمب ساعتی» دانست و هشدار داد: «حضور هزاران تروریست در خاک عراق، تهدیدی جدی علیه امنیت ملی است و ما آن را تلاشی برای احیای مجدد تروریسم و ایجاد ناامنی در منطقه میدانیم.»
در مقابل، جریانهای سیاسی اهل سنت دیدگاه متفاوتی دارند و این انتقال را بخشی از توافق میان دولتهای عراق و سوریه میدانند. محمد کربولی، عضو ائتلاف عزم، ضمن حمایت از این روند اظهار داشت: «بهتر است دشمن در تیررس و پیش چشمان خودمان باشد.»
کربولی معتقد است بازگرداندن این افراد فرصتی طلایی برای بازجویی و کسب اطلاعات دقیق دربارهی حامیان داعش در سال ۲۰۱۴ و افشای کشورها یا جریانهایی است که آنها را به عراق گسیل داشته بودند.
شایان ذکر است که همزمان با این تحولات و پس از شکسته شدن حصار برخی زندانها در سوریه، گزارشهایی مبنی بر دستگیری چندین عامل انتحاری داعش در مرزهای مشترک استان الانبار منتشر شده است که قصد داشتند با کمربندهای انفجاری وارد عراق شوند.