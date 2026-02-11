ملا بختیار: پرزیدنت بارزانی مرجع ملی است؛ پارت دموکرات کورستان سیاستی وزین و راهبردی دارد

سیاستمدار برجسته‌ی کورد ابراز امیدواری کرد که پرزیدنت بارزانی به بن‌بست سیاسی کنونی پایان یابد

4 ساعت پیش

ملا بختیار، سیاستمدار و چهره‌ی شاخص کورد، روز چهارشنبه ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ (۲۲ بهمن ۱۴۰۴) با حضور در برنامه‌ی خبری «باسی روژ» شبکه‌ی کوردستان ۲۴، تحلیلی جامع از وضعیت سیاسی حاکم بر روابط اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق ارائه داد.

نقش محوری پرزیدنت بارزانی

ملا بختیار ضمن ستایش از جایگاه پرزیدنت مسعود بارزانی و توصیف ایشان به‌عنوان «مرجع ملی»، به‌صراحت اعلام کرد که نفوذ و تأثیرگذاری پرزیدنت بارزانی تنها محدود به جنوب کوردستان نیست، بلکه ایشان نقشی کلیدی و راهگشا در حل‌وفصل مسائل سایر بخش‌های کوردستان (شمال، غرب و شرق) ایفا می‌کنند.

وی با خطاب قرار دادن پرزیدنت بارزانی، از ایشان درخواست کرد تا با درایت همیشگی خود، به مناقشات موجود بر سر پست ریاست‌جمهوری پایان دهد. ملا بختیار اظهار داشت: «از کاک مسعود تقاضا دارم این مسئله را با اتحادیه‌ی میهنی حل‌وفصل کنند. واگذاری پست ریاست‌جمهوری به اتحادیه‌ی میهنی، تغییری در معادلات قدرت ایجاد نمی‌کند و موجب تضعیف پارت دمورکرات کوردستان نخواهد شد؛ همان‌طور که در گذشته چهار رئیس‌جمهور از اتحادیه‌ی میهنی بودند، اما پارت دموکرات کوردستان همچنان به‌عنوان حزب اول عراق باقی ماند و جایگاهش مستحکم‌تر شد.»

مذاکرات دو حزب و سیاست‌ورزی پارت دموکرات

در ادامه‌ی این گفتگو، ملا بختیار با اشاره به مذاکرات میان پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی، فاش کرد که تاکنون توافقی بر سر نامزد مشترک صورت نگرفته و دیدگاه‌های طرفین «بسیار از هم دور» است. وی توضیح داد که در جلسات تنها به تشکیل کمیته‌های مشترک اشاره شده و تصمیم‌گیری نهایی درباره‌ی پست‌ها انجام نشده است. وی با هشدار نسبت به اینکه «زمان باقی نمانده است»، وضعیت حساس کوردستان و عراق را نیازمند توافق فوری دو حزب دانست.

این سیاستمدار کهنه‌کار همچنین تحلیلی آکادمیک از شیوه کنشگری پارت دموکرات کوردستان ارائه داد و گفت: «پارت دموکرات کوردستان با متانت و سنگینی سیاست‌ورزی می‌کند؛ این سخنی است که من ده سال پیش نیز گفته‌ام. همین آرامش در تصمیم‌گیری و و دانش سیاسی باعث شده است که پارت دموکرات دستاورد داشته باشد و به حزب اول در سطح عراق تبدیل شود.»

حواشی نامزدی ریاست‌جمهوری

ملا بختیار در بخش دیگری از سخنانش به دلایل کنار رفتن خود از رقابت ریاست‌جمهوری پرداخت و آن را ناشی از یک «بی‌عدالتی سیاسی و حقوقی» دانست. وی تصریح کرد: «اگر فشارهای داخلی نبود و نامزدی من تأیید می‌شد، قطعاً رئیس‌جمهوری موفق می‌بودم و در همان دور اول با آرای جریان‌های عراقی، به‌ویژه شیعیان، پیروز می‌شدم.»

وی در خصوص حواشی مدرک تحصیلی‌اش توضیح داد: «مدرک من از دانشگاهی اخذ شده که تا سال ۲۰۱۳ معتبر بود، اما وزارت آموزش عالی عراق اکنون آن را تأیید نمی‌کند. من نیازی به مدرک ندارم و هویت سیاسی من وابسته به آن نیست، اما این موضوع صرفاً به‌عنوان بهانه مورد استفاده قرار گرفت.»

ملا بختیار در پایان با یادآوری دوران ریاست‌جمهوری مام جلال، نقش ایشان را در نجات عراق از جنگ داخلی ستود و آن را یکی از بزرگ‌ترین دستاوردها توصیف کرد که نشان‌دهنده‌ی اهمیت جایگاه شخص در پست ریاست‌جمهوری است.