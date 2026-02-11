نیروهای ائتلاف بین‌المللی کنترل پایگاه التنف را به لشکر ۵۴ ارتش سوریه سپردند

2 ساعت پیش

بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، تمام نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش مستقر در پایگاه «التنف» در خاک سوریه، پس از تخلیه‌ی کامل این پایگاه به سمت کشور اردن عقب‌نشینی کرده و مقر خود را به وزارت دفاع سوریه تحویل داده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که لشکر ۵۴ وابسته به وزارت دفاع سوریه بلافاصله در پایگاه التنف و مناطق اطراف آن مستقر شده و تدابیر امنیتی شدیدی را اتخاذ کرده است. اگرچه هنوز دلیل رسمی و قطعی این عقب‌نشینی اعلام نشده، اما این رخداد پس از توافق راهبردی اخیر میان بغداد و واشینگتن برای پایان دادن به مأموریت نیروهای ائتلاف صورت می‌گیرد.

پایگاه نظامی التنف که در مثلث مرزی سوریه، عراق و اردن واقع شده است، طی سال‌های گذشته نقشی حیاتی در عملیات‌های ضد داعش ایفا می‌کرد. نیروهای ائتلاف با ایجاد یک شعاع امنیتی ۵۵ کیلومتری در اطراف این پایگاه، منطقه‌ای ممنوعه ایجاد کرده بودند که به محلی راهبردی برای پایش تحرکات نظامی و نظارت بر خطوط ارتباطی به عمق صحرای (بادیه) سوریه تبدیل شده بود.

این منطقه که به «کلید کنترل مرزها» شهرت داشت، طی بازه‌ی زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶، یعنی به مدت ۱۰ سال، در اختیار نیروهای ائتلاف بود و دسترسی نیروهای حکومت سوریه و گروه‌های شبه‌نظامی به آن مسدود شده بود؛ اما اکنون کنترل این شعاع ۵۵ کیلومتری رسماً به لشکر ۵۳ و ۵۴ ارتش سوریه واگذار شده است.

هم‌زمان با تخلیه‌ی التنف، منابع خبری از تغییرات در آرایش نظامی نیروهای ائتلاف در استان حسکه، به‌ویژه در پایگاه‌های «رمیله» و «شدادی» خبر می‌دهند. این مناطق پیش‌ازاین به‌عنوان مراکز اصلی لجستیکی و پایگاه پهپادها و جنگنده‌های ائتلاف شناخته می‌شدند.