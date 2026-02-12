رئیس جمهور فرانسه می‌گوید اقدامات مثبتی در مناطق کوردستانی سوریه انجام داده‌ایم

2 ساعت پیش

رئیس‌جمهور فرانسه در گفت‌وگو با کوردستان۲۴، ضمن تأکید بر لزوم اجرای توافق میان احمد شرع و مظلوم عبدی، خواهان ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش این کشور شد.

به گزارش کوردستان۲۴، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز پنج‌شنبه ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ (۲۳ بهمن ۱۴۰۴) در پاسخ به پرسش بارزان حسن، خبرنگار این رسانه‌ی کوردستانی، اظهار داشت: «ضروری است که کوردها در اداره‌ی دولت سوریه نقش داشته باشند.»

وی با اشاره به لزوم پایبندی طرفین به تعهدات خود تصریح کرد: «توافق صورت‌گرفته میان احمد شرع و مظلوم عبدی باید اجرایی شود و نیروهای دموکراتیک سوریه (هَسَدَ) نیز باید در ساختار ارتش سوریه ادغام گردند.»

امانوئل مکرون در ادامه‌ی سخنان خود گفت: «من چندین بار با مظلوم عبدی گفت‌وگو کرده‌ام و اقدامات مثبتی برای مناطق کوردستانی سوریه (روژآوا) انجام داده‌ایم.»

رئیس‌جمهور فرانسه برقراری و حفظ آتش‌بس میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت مرکزی را برای امنیت منطقه حیاتی دانست و افزود: «پسران و دختران قهرمان کورد به به جای ما با تروریسم جنگیدند و ما به‌هیچ‌وجه فداکاری‌های هسد را فراموش نخواهیم کرد.»

مکرون در بخش پایانی سخنانش خاطرنشان کرد: «ما از حاکمیت و یکپارچگی خاک سوریه حمایت می‌کنیم و تحولات و وضعیت این کشور را از نزدیک زیر نظر داریم.»