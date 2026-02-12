ریبر احمد: فدرالیسم تهدید نیست؛ اقلیم کوردستان قدرتمند به نفع همگان است

وزیر امور داخلی دولت اقلیم کوردستان: فدرالیسم تنها سامانه و راهکاری است که می‌تواند ثبات درازمدت را تضمین کند

1 ساعت پیش

ریبر احمد، وزیر امور داخلی دولت اقلیم کوردستان، روز پنج‌شنبه ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ (۲۳ بهمن ۱۴۰۴)، طی سخنرانی خود در انستیتوی هادسون در واشنگتن، تحلیلی دقیق از اوضاع حساس خاورمیانه، روابط اربیل و بغداد و گام‌های توسعه‌محور دولت اقلیم ارائه داد.

وی با اشاره به اینکه منطقه بر سر دوراهی سرنوشت‌سازی قرار گرفته است، اظهار داشت که از یک‌سو فرصت‌های اقتصادی مشترک فراهم است و از سوی دیگر، تنش‌ها فضایی از عدم اطمینان ایجاد کرده‌اند. وزیر امور داخلی هشدار داد که خروج نیروهای آمریکایی از منطقه اگر بدون برنامه‌ی دقیق و راهبردی باشد، خلئی ایجاد خواهد کرد که توسط سایر طرف‌ها پر می‌شود و این امر به تعمیق بحران‌ها می‌انجامد.

ریبر احمد در خصوص تهدیدات تروریستی گفت: «ظهور دوباره‌ی داعش همچنان خطری جدی و بزرگ است. اقلیم کوردستان به‌عنوان هم‌پیمانی قابل‌اعتماد قربانیان زیادی داده است؛ به‌طوری‌که نزدیک به ۲ هزار پیشمرگه در جریان مبارزه با داعش شکست آن شهید و ۱۲ هزار تن دیگر مجروح شدند. رشادت‌های نیروی پیشمرگه بود که راه را برای آزادسازی موصل هموار کرد.» وی همچنین نسبت به وضعیت امنیتی سوریه و پیامدهای آن بر منطقه ابراز نگرانی کرد.

مسئله‌ی کورد و حقوق اساسی

در بخشی دیگر از این سخنرانی، ریبر احمد به مسئله‌ی کورد پرداخت و گفت: «ملت کورد با جمعیتی بالغ بر ۴۰ میلیون نفر، با وجود آنکه همواره پرچمدار تثبیت ارزش‌های دموکراتیک بوده، هنوز فاقد دولت است و به حقوق خود دست نیافته است.»

وزیر امور داخلی تصریح کرد: «تضمین امنیت کوردها تنها از طریق راهکارهای نظامی میسر نیست، بلکه باید هویت و حقوق قانونی ملت ما حفظ شود، چراکه حفاظت از کوردها بخشی جدایی‌ناپذیر از حفظ امنیت خاورمیانه است.»

روابط اربیل و بغداد و خطر تفکر مرکزگرا

ریبر احمد در خصوص مناسبات میان اربیل و بغداد، دیدگاه اقلیم کوردستان را تکرار کرد که عراق قدرتمند تنها بر پایه‌ی اجرای کامل قانون اساسی استوار می‌گردد.

وی توضیح داد: «فدرالیسم تهدیدی برای یکپارچگی عراق نیست، بلکه یگانه سیستمی است که می‌تواند روابط اربیل و بغداد را مستحکم کرده و ثبات پایدار را تضمین نماید.»

او همچنین نسبت به ذهنیت مرکزگرا هشدار داد و افزود: «دیدگاه مرکزگرا همواره عامل بی‌ثباتی و فاجعه بوده است؛ دقیقاً به دلیل همین تفکر بود که علیه ما از سلاح شیمیایی استفاده شد و مورد عملیات انفال قرار گرفتیم.»

دستاوردهای کابینه‌ی نهم و تاب‌آوری کوردستان

وزیر امور داخلی دولت اقلیم کوردستان به پیشرفت‌های حاصل‌شده تحت رهبری مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، اشاره کرد.

ریبر احمد اظهار داشت: «داستان اقلیم کوردستان تنها روایت رویارویی با چالش‌ها نیست، بلکه داستان تاب‌آوری و توسعه است. ما توانسته‌ایم برق ۲۴ ساعته تأمین کنیم، بحران آب را مدیریت کرده و خدمات عمومی را دیجیتالی کنیم.»

وی در پایان تأکید کرد که توانمندی اقلیم کوردستان در راستای منافع عراق و کل منطقه است و گفت: «این دستاوردها بازتابی از تعهد ماست تا در چارچوب عراق فدرال، متکی به خود باشیم و به یک قطب مهم بازرگانی و اقتصادی تبدیل شویم.»