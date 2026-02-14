تأکید نچیروان بارزانی بر توسعهی روابط دوجانبه با جمهوری آذربایجان
نچیروان بارزانی والهام علیاف گشایش کنسولگری آذربایجان در اربیل را بررسی کردند
رئیس اقلیم کوردستان در حاشیهی کنفرانس امنیتی مونیخ، در دیدار با رئیسجمهور آذربایجان، ضمن گفتوگو دربارهی گشایش کنسولگری این کشور در اربیل، بر گسترش مناسبات فیمابین تأکید کرد.
ریاست اقلیم کوردستان اعلام کرد که بعدازظهر روز جمعه ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ (۲۴ بهمن ۱۴۰۴)، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان در ادامهی دیدارهای خود در کنفرانس امنیتی مونیخ، با الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، روابط جمهوری آذربایجان با عراق و اقلیم کوردستان و همچنین فرصتهای تقویت همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین بر اهمیت تحکیم روابط اقتصادی و فرهنگی و گسترش افقهای هماهنگی میان اقلیم کوردستان و آذربایجان تأکید ورزیدند.
در بخش دیگری از این دیدار، علاوه بر بررسی موضوع گشایش کنسولگری جمهوری آذربایجان در اقلیم کوردستان، دو طرف در خصوص اوضاع سیاسی منطقه و چندین پروندهی مورد علاقهی مشترک به تبادل نظر پرداختند.